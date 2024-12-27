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Çin'de Devlet Şirketlerinin Karı 11 Ayda Yüzde 0,1 Arttı

Çin'de kamuya ait şirketlerin karı, 2024'ün ilk on bir ayında yüzde 0,1 artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 13:58
Çin'de Devlet Şirketlerinin Karı 11 Ayda Yüzde 0,1 Arttı

Çin'de Kamu Şirketleri için Yeni Ekonomik Veriler

Çin'de kamuya ait şirketler ve devlete bağlı holdinglerin karı, 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 artış kaydetti. Bu veriler, Çin Maliye Bakanlığı tarafından açıklandı.

Mali Rapor ve Gelir Artışı

Verilere göre, 2024 yılının ilk on bir ayında merkezi ve yerel hükümetlere ait şirketlerin toplam gelirleri 74,89 trilyon yuan (10,26 trilyon dolar) olarak hesaplandı. Bu dönemde toplam gelir, yıllık bazda yüzde 1,3 oranında bir yükseliş gösterirken, toplam kar ise yüzde 0,1 artış kaydetti.

Borçlar ve Varlık Oranı

Öte yandan, kamuya ait şirketlerin borçlarının varlıklara oranı, Kasım 2024 itibarıyla yüzde 64,9 seviyesine ulaştı. Bu oran, mali istikrarın sürdürülmesi açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

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