DOLAR
41,04 0%
EURO
47,56 0,63%
ALTIN
4.454,13 0,42%
BITCOIN
4.565.934,77 0,08%

Çin'de sanayi şirketleri karları Temmuz'da %1,5 azaldı

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre yıllık cirosu 20 milyon yuanı aşan sanayi işletmelerinin karı Temmuz 2025'te %1,5 geriledi; tarife belirsizliği etkili oldu.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 14:15
Çin'de sanayi şirketleri karları Temmuz'da %1,5 azaldı

Çin'de sanayi şirketleri karları Temmuz'da yüzde 1,5 düştü

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,80 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı, Temmuz 2025'te geçen yılın aynı dönemine kıyasla %1,5 azaldı. Mayıs ve Haziran aylarında kaydedilen gerileme, Temmuz'da da devam etti ancak hız kısmen yavaşladı.

Karlılık eğilimleri

Analistler, Çinli şirketlerin performansındaki baskının ana nedenlerinden birinin, ABD ile süregelen tarife müzakerelerinin henüz kalıcı bir anlaşmayla sonuçlanmamış olmasının yarattığı belirsizlik olduğunu belirtiyor. Sanayi şirketlerinin karı, yılın ilk 7 ayında toplamda %1,7 azaldı; bu durum, yılın ilk 4 ayında görülen %1,4 artışın ardından gelen son üç aylık negatif seyri doğruluyor.

Aylar bazında gerileme daha belirgindi: sanayi karları Mayıs'ta %9,1, Haziran'da ise %2,8 azalmıştı.

ABD ile tarife restleşmesinin etkileri

Ticari gerilim, iki ülke arasındaki tarifelerin artırılması ve karşılıklı yaptırımların ardından tırmanmıştı. 2 Nisan'da ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergileri açıklamasıyla başlayan süreçte, taraflar karşılıklı olarak tarifeleri yükseltmişti; ABD'nin Çin'e uyguladığı tarife %145'e, Çin'in ABD'ye uyguladığı tarife ise %125'e kadar çıkmıştı.

Çin ayrıca nadir toprak elementlerinin ihracatına kontrol ve kısıtlamalar getirerek karşılık vermişti. Yükselen gerilim sonrası yetkililer, müzakereler için bir dizi görüşme gerçekleştirdi: 10-11 Mayıs'ta Cenevre'de yapılan görüşmede karşılıklı vergileri 90 gün süreyle düşürme kararı alındı ve 14 Mayıs'ta ABD'nin Çin mallarına uyguladığı vergi %145'ten %30'a, Çin'in ABD mallarına uyguladığı vergi ise %125'ten %10'a düşürüldü.

Heyetler daha sonra 9-10 Haziran'da Londra'da ve 28-29 Temmuz'da Stockholm'de bir araya gelerek geçici uzlaşmanın uygulanmasına yönelik adımlar üzerinde anlaştı; Stockholm görüşmelerinde tarifelerin 12 Ağustos'tan itibaren 90 gün daha uzatılması kararlaştırıldı.

UİB verileri ve müzakere sürecindeki belirsizlik, Çin sanayi karlılığındaki dalgalanmaların yakın vadede de izlenmesi gerektiğini gösteriyor.

İLGİLİ HABERLER

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Spot Doğal Gazda Referans Fiyat 14 bin 550 lira
2
Çin'de sanayi şirketleri karları Temmuz'da %1,5 azaldı
3
TİM'e İSTKA'dan 40 milyon lira destek: Üç ikiz dönüşüm projesi onaylandı
4
COF'25 Başlıyor: Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı 3-6 Eylül'de
5
Bakanlığa Hazine Destekli Kefalet Sistemi'nde Özel Hesap Yetkisi
6
ENAG açıkladı: Haziran ayında enflasyon 4,27 arttı!
7
Rusya'dan Norveç'e Uyarı: Rosrybolovstvo Balıkçı Gemilerine Erişimi Kapatabilir

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava