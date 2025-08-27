Çin'de sanayi şirketleri karları Temmuz'da %1,5 azaldı

Çin'de sanayi şirketleri karları Temmuz'da yüzde 1,5 düştü

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,80 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı, Temmuz 2025'te geçen yılın aynı dönemine kıyasla %1,5 azaldı. Mayıs ve Haziran aylarında kaydedilen gerileme, Temmuz'da da devam etti ancak hız kısmen yavaşladı.

Karlılık eğilimleri

Analistler, Çinli şirketlerin performansındaki baskının ana nedenlerinden birinin, ABD ile süregelen tarife müzakerelerinin henüz kalıcı bir anlaşmayla sonuçlanmamış olmasının yarattığı belirsizlik olduğunu belirtiyor. Sanayi şirketlerinin karı, yılın ilk 7 ayında toplamda %1,7 azaldı; bu durum, yılın ilk 4 ayında görülen %1,4 artışın ardından gelen son üç aylık negatif seyri doğruluyor.

Aylar bazında gerileme daha belirgindi: sanayi karları Mayıs'ta %9,1, Haziran'da ise %2,8 azalmıştı.

ABD ile tarife restleşmesinin etkileri

Ticari gerilim, iki ülke arasındaki tarifelerin artırılması ve karşılıklı yaptırımların ardından tırmanmıştı. 2 Nisan'da ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergileri açıklamasıyla başlayan süreçte, taraflar karşılıklı olarak tarifeleri yükseltmişti; ABD'nin Çin'e uyguladığı tarife %145'e, Çin'in ABD'ye uyguladığı tarife ise %125'e kadar çıkmıştı.

Çin ayrıca nadir toprak elementlerinin ihracatına kontrol ve kısıtlamalar getirerek karşılık vermişti. Yükselen gerilim sonrası yetkililer, müzakereler için bir dizi görüşme gerçekleştirdi: 10-11 Mayıs'ta Cenevre'de yapılan görüşmede karşılıklı vergileri 90 gün süreyle düşürme kararı alındı ve 14 Mayıs'ta ABD'nin Çin mallarına uyguladığı vergi %145'ten %30'a, Çin'in ABD mallarına uyguladığı vergi ise %125'ten %10'a düşürüldü.

Heyetler daha sonra 9-10 Haziran'da Londra'da ve 28-29 Temmuz'da Stockholm'de bir araya gelerek geçici uzlaşmanın uygulanmasına yönelik adımlar üzerinde anlaştı; Stockholm görüşmelerinde tarifelerin 12 Ağustos'tan itibaren 90 gün daha uzatılması kararlaştırıldı.

UİB verileri ve müzakere sürecindeki belirsizlik, Çin sanayi karlılığındaki dalgalanmaların yakın vadede de izlenmesi gerektiğini gösteriyor.