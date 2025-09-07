DOLAR
Çin döviz rezervleri ağustosta 3 trilyon 322 milyar dolara yükseldi

Çin'in döviz rezervleri ağustos sonunda 3 trilyon 322 milyar dolara yükseldi; aylık 29,9 milyar dolar ve temmuza göre %0,91 artış kaydedildi.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 14:11
Çin'in Döviz Rezervleri Ağustosta Arttı

Çin'in döviz rezervlerinin ağustos ayında 3 trilyon 322 milyar dolar'a ulaştığı bildirildi.

Resmi veriler ve artış oranı

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, ağustos dönemine ilişkin döviz rezervi verisini açıkladı. Buna göre, ülkenin döviz rezervleri, ağustos sonunda önceki aya göre 29,9 milyar dolar artış kaydetti.

Temmuza kıyasla yüzde 0,91 artan rezervlerin toplam değeri, 3 trilyon 322 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Artışın nedenleri

İdareden yapılan açıklamada, ağustos ayında ABD doları endeksinin düştüğü ve küresel finansal varlıkların fiyatlarının genel olarak yükseldiği belirtilerek, döviz rezervlerindeki artışın takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığı bildirildi.

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

