Çin Ekonomisi: İç Talepteki Zayıflık 2025'te Devam Ediyor

Çin ekonomisinde yılın ilk 2 ayında iç talepteki zayıflığın etkisi devam ediyor. Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Ocak-Şubat 2025 dönemine ait sanayi üretimi, perakende satışlar, sabit sermaye yatırımları ve işsizlik rakamlarını açıkladı.

Perakende Satışlarda Artış

Tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar, ilk iki ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 arttı. Ancak bu artış, Aralık 2024'teki yüzde 3,7'lik artışın üzerine çıksa da beklentilerin altında gerçekleşti. 2024 yılında perakende satışlar %3,5 artış göstermişti ve iç talepteki zayıflığın etkisi yıl boyunca hissedildi.

Sanayi Üretiminde Düşüş

Yıllık ciroyu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,76 milyon dolar) üzerinde olan sanayi işletmelerinin üretim çıktıları, yılın ilk 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artış gösterdi. Ancak bu artış, Aralık 2024'teki yüzde 6,2'lik artışın gerisinde kaldı. 2024 genelinde sanayi üretimi %5,8 artış kaydetmişti.

Yatırımlar ve Gayrimenkul Pazarındaki Düşüş

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları, ilk 2 ayda yıllık yüzde 4,1 artarken, 2024 genelindeki yüzde 3,2'lik artışın üzerine çıktı. Öte yandan, gayrimenkul sektöründe yaşanan daralma son 3 yıldır ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gayrimenkul yatırımları yılın ilk 2 ayında yüzde 9,8 gerilerken, 2024 genelindeki yüzde 10,6'lık düşüşü sürdürdü.

İşsizlik Oranlarında Artış

Ülkede 2024 sonunda yüzde 5,1 olan kentlerdeki genel işsizlik oranı, Şubat 2025 itibarıyla yüzde 5,4'e yükseldi. Çin ekonomisi, 2024'te yüzde 5 büyüyerek, hükümetin yıl sonunda öngördüğü büyüme hedefini yakalamıştı.

Çin’deki yerel yönetimlerin borç problemleri, gayrimenkul sektöründeki düşüş, zayıflayan iç talep ve fiyat artışlarındaki deflasyon eğilimi, ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyen kronikleşen sorunlar arasında. Hükümet, bu ayın başında meclise sunduğu çalışma raporunda 2025 için yine 'yüzde 5 civarında' büyüme hedefi belirlemişken, tüketimi ve iç talebi canlandırmaya yönelik tedbirler alacağını bildirdi.