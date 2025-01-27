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Çin Sanayi Sektöründe 2024'te Karlar Yüzde 3,3 Düştü

Çin sanayi şirketlerinin karları, 2024'te yıllık bazda yüzde 3,3 azalarak 7,43 trilyon yuan seviyesine geriledi.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 14:52
Çin Sanayi Sektöründe 2024'te Karlar Yüzde 3,3 Düştü

Çin Sanayi Karlılığı 2024'te Düşüşte

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, yılın son ayındaki toparlanmaya rağmen 2024'te yıllık bazda yüzde 3,3 azaldı. Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) tarafından yapılan açıklamada, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,76 milyon dolar) üzerinde olan sanayi işletmelerinin toplam karı, Ocak-Aralık 2024 döneminde 7,43 trilyon yuana (1,04 trilyon dolar) ulaştı.

Aralık Ayında Artış, Yıllık Düşüş

Sanayi şirketlerinin karları, Aralık 2024'te yüzde 11 artarak önceki 4 aydaki düşüşü tersine çevirmesine rağmen, yıllık bazda yüzde 3,3 azalma gösterdi. Devlete ait şirketlerde karlılık yüzde 4,6 azalırken, özel sektör işletmelerinde yüzde 0,5 oranında bir artış kaydedildi. Hong Kong ve Makau Özel İdari Bölgeleri'nde faaliyet gösteren yabancı şirketlerin karları ise bir önceki yıla göre yüzde 1,7 düştü.

Ekonomik Zorluklar ve Canlandırma Tedbirleri

Çin'de sanayi şirketlerinin karlarının bu şekilde düşmesi, zayıf iç talep, deflasyon ve gayrimenkul sektöründeki düşüş gibi sorunların ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemeye devam ettiğini göstermektedir. Hükümet ve ekonomi yönetiminden sorumlu kurumlar, geçen yıl eylül sonundan itibaren bazı canlandırma tedbirleri ile ekonomik büyümeyi teşvik etmeye yönelik adımlar atmış olsa da, bu tedbirlerin etkileri henüz reel ekonomiye yansımadığı gözlemlenmektedir.

Büyüme Hedefi Zorla Yakalandı

Sonuç olarak, Çin ekonomisinin 2024'te yüzde 5 büyüyerek hükümetin yıllık büyüme hedefi olan 'yüzde 5 civarında' rakamına zor da olsa ulaşması, sanayi sektöründeki zorlukları gözler önüne sermektedir.

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