DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,67 0,02%
ALTIN
6.190,82 -0,16%
BITCOIN
3.741.400,18 0,7%

Çinli Firma Edirne'de 1.660 Kişiye İstihdam Sağlayacak

Çin menşeli ZS Turkey, Edirne’de 116 bin metrekare alanda üretim yapacak; proje 1.660 kişiye istihdam sağlayarak bölge sanayisini güçlendirecek.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 14:47
Çinli Firma Edirne'de 1.660 Kişiye İstihdam Sağlayacak

Çinli Yatırım Edirne'de Hayata Geçiyor: 1.660 Kişilik İstihdam

Edirne Valiliği'nde düzenlenen imza töreniyle, Çin menşeli ZS Turkey Otomotiv Yedek Parçaları Limited Şirketi ile Vali Yunus Sezer arasında tahsis sözleşmesi imzalandı. Yatırımın, İpsala ve Uzunköprü Organize Sanayi Bölgelerinde toplam 116 bin metrekare alanda üretim yapması ve bin 660 kişiye istihdam sağlaması öngörülüyor.

Projenin Bölgeye Katkısı

Merkez, Uzunköprü, Keşan ve İpsala Organize Sanayi Bölgelerinde yürütülen çalışmalar kapsamında hayata geçirilen bu büyük ölçekli yatırımın, Edirne ekonomisine ve istihdamına doğrudan katkı sunması bekleniyor. Proje, bölgedeki iş gücü piyasasına önemli destek sağlayacak ve sanayi altyapısını güçlendirecek.

Vali Yunus Sezer, tesisin çevreye duyarlı üretim anlayışıyla faaliyet göstereceğini ve yatırımın bölgenin kalkınmasına uzun vadeli katkı sağlayacağını vurguladı.

Yatırıma verilen destekler nedeniyle Edirne adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'ne teşekkür edildi.

TAHSİS SÖZLEŞMESİ, ÇİN MENŞELİ FİRMA YETKİLİSİ İLE VALİ YUNUS SEZER TARAFINDAN...

TAHSİS SÖZLEŞMESİ, ÇİN MENŞELİ FİRMA YETKİLİSİ İLE VALİ YUNUS SEZER TARAFINDAN İMZALANDI.

TAHSİS SÖZLEŞMESİ VALİ YUNUS SEZER TARAFINDAN İMZALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum'da Halk Ekmekte Zam Yok: 210 gram 10 TL
2
Alaşehir Pazarında Bal Kabağı: Kendisi ve Çekirdeği Şifa Kaynağı
3
Çinli Firma Edirne'de 1.660 Kişiye İstihdam Sağlayacak
4
Trabzon iş dünyası 18 ülkeyle çevrim içi ikili iş görüşmesinde buluştu
5
Bursa kestane şekeri için kritik adım: Erdal Şahan İlka Şekerleme'yi ziyaret etti
6
Sarıgöl'de Sultaniye ve Red Globe Üzümler Bağdan Sofraya Yeni Yıl İçin Hazır
7
ÜÇEL Kauçuk, Ürgüp 2 MWp GES ile Karbon Ayak İzini Azaltıyor

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı