Çinli Firma Edirne'de 1.660 Kişiye İstihdam Sağlayacak

Çinli Yatırım Edirne'de Hayata Geçiyor: 1.660 Kişilik İstihdam

Edirne Valiliği'nde düzenlenen imza töreniyle, Çin menşeli ZS Turkey Otomotiv Yedek Parçaları Limited Şirketi ile Vali Yunus Sezer arasında tahsis sözleşmesi imzalandı. Yatırımın, İpsala ve Uzunköprü Organize Sanayi Bölgelerinde toplam 116 bin metrekare alanda üretim yapması ve bin 660 kişiye istihdam sağlaması öngörülüyor.

Projenin Bölgeye Katkısı

Merkez, Uzunköprü, Keşan ve İpsala Organize Sanayi Bölgelerinde yürütülen çalışmalar kapsamında hayata geçirilen bu büyük ölçekli yatırımın, Edirne ekonomisine ve istihdamına doğrudan katkı sunması bekleniyor. Proje, bölgedeki iş gücü piyasasına önemli destek sağlayacak ve sanayi altyapısını güçlendirecek.

Vali Yunus Sezer, tesisin çevreye duyarlı üretim anlayışıyla faaliyet göstereceğini ve yatırımın bölgenin kalkınmasına uzun vadeli katkı sağlayacağını vurguladı.

Yatırıma verilen destekler nedeniyle Edirne adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'ne teşekkür edildi.

