Citroen sıfır otomobilde bombayı patlattı! Sadece 439 bin TL'ye satacak

Türkiye'de otomobil fiyatlarının yükselmesiyle birlikte, otomobil almak isteyenler daha uygun fiyatlı seçeneklere yöneliyor. 439 bin TL'ye, bütçeye uygun bir sıfır otomobil bulmak mümkün. Hangi marka ve modelin bu fiyat aralığında olduğu ve detaylar yazının devamında yer alıyor.





Döviz kuruyla araç fiyatları arşa çıktı

Son yıllarda Türkiye'deki ekonomik krizin etkisiyle döviz kuru yükselirken enflasyon tavan yaptı, bu da fahiş zamlara yol açtı. Otomobil piyasası da bundan etkilendi ve sıfır otomobil fiyatları rekor seviyelere çıktı. Bu durum ikinci el otomobil piyasasını da etkiledi. Vatandaşlar, uygun fiyatlı otomobil sahibi olabilmek için taşıt kredisi başvurusunda bulunmaya yönelirken, Merkez Bankası'nın faiz artırımı bu talebi zorlaştırdı. Bu durumda, vatandaşlar ÖTV indirimi gibi fırsatları değerlendirmeye başladı. Fiat ve Citroen gibi büyük otomobil üreticileri ise elektrikli araçlarıyla uygun fiyatlı otomobil alternatifleri sunmaya başladı. Citroen Ami ve Fiat Topolino elektrikli araçları, 439 bin TL'den başlayan fiyatlarla otomobil sahibi olmak isteyenlere yeni bir fırsat sunuyor.

Citroen 2024 güncel fiyat listesi



2024 model yılında Citroen Ami ve Fiat Topolino elektrikli araçlarının fiyatları açıklandı. Citroen Ami One Electric, 439 bin lira fiyatla sunulurken, Fiat Topolino'nun standart versiyonu 449 bin 900 lira, daha üst donanımlı Topolino Plus ise 479 bin 900 lira fiyat etiketine sahip. Bu fiyatlar, otomobil piyasasındaki uygun fiyatlı elektrikli araç seçeneklerini sunmayı hedefleyen bu iki markanın yeni modelleri için geçerlidir.