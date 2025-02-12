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Coca Cola, Trump'ın Tarife Artışına Yanıt Olarak Plastik Kullanımını Artırabilir

Coca Cola, Trump'ın ithalat vergisi kararının ardından alüminyum kutular yerine plastik şişe kullanımını artırabileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:54
Coca Cola, Trump'ın Tarife Artışına Yanıt Olarak Plastik Kullanımını Artırabilir

Coca Cola'dan Trump'ın Tarife Kararına Tepki

Coca Cola, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına %25 vergi uygulamasına yönelik kararının ardından, maliyetleri etkileyen önlemler almaya hazırlıyor.

Plastik Şişe Kullanımının Artışı

Coca Cola'nın Üst Yöneticisi (CEO) James Quincey, yatırımcılarla yaptığı 2024 değerlendirme toplantısında, bu kararın ardından alüminyum kutuların maliyetinin yükselmesi durumunda plastik şişe kullanımını artırabileceklerini belirtti.

Quincey, alüminyum fiyatlarındaki %25'lik artışın genel üretim sürecinde büyük maliyetler doğurmayacağını fakat paketleme maliyetlerinin toplam maliyetlerin çok küçük bir bölümünü oluşturduğunu vurguladı. "Bu durum yine de önemsiz değil ancak milyarlarca dolarlık ABD iş hacmini kökten değiştirmeyecek." dedi.

Ayrıca, Quincey, getirilen gümrük vergisinin üstesinden gelebileceklerini ifade ederek, maliyet artışları halinde alternatif paketleme yöntemlerine yöneleceklerini kaydetti. "Eğer alüminyum kutular daha pahalı hale gelirse, plastik şişeleri daha fazla kullanabiliriz." şeklinde konuştu.

Hatırlatmak gerekirse, Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir törende, ABD'nin tüm ülkelerden yaptığı çelik ve alüminyum ithalatına %25 tarife uygulanmasını öngören iki kararnameyi imzaladı.

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