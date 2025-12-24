DOLAR
Çorum'da Halk Ekmekte Zam Yok: 210 gram 10 TL

Çorum'da fırınlarda 210 gram ekmek 15 TL oldu; Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası ise 210 gram ekmeği 10 TL'den satmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 15:18
Çorum'da Halk Ekmekte Zam Yok: 210 gram 10 TL

Çorum'da halk ekmeğe zam yok

Çorum'da fırınlarda satılan 210 gram ekmeğin fiyatı artarken, belediyenin Halk Ekmek fabrikası zam yapmadı. Kent genelinde gelen zam kararına rağmen Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası vatandaşın bütçesini korumaya devam ediyor.

Fırın fiyatları ve Halk Ekmek farkı

Çorum Fırıncılar Odası talebi üzerine Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından alınan kararla, şehir genelinde fırınlarda satılan 210 gram ekmeğin fiyatı 23 Aralık itibarıyla 15 TL oldu.

Buna karşın Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası üretim fiyatlarında değişiklik yapmadı ve 210 gram ekmek 10 TL bedelle satışına devam ediyor.

Sosyal destek uygulamaları sürüyor

Çorum Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan ekmekler ise 7,5 TL’den temin ediliyor.

Çorum Belediyesi, güvenli, kaliteli ve hesaplı ekmek anlayışıyla üretim ve satış faaliyetlerini sürdürdüğünü açıkladı.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

