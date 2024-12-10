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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025 Bütçe Görüşmelerinde Asgari Ücret ve Yoksullukla Mücadeleyi Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücretin yükselmesi ve yoksullukla mücadele konularında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 01:09
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 01:09
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025 Bütçe Görüşmelerinde Asgari Ücret ve Yoksullukla Mücadeleyi Değerlendirdi

Yılmaz, Bütçe Görüşmelerinde Önemli Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 yılı bütçe görüşmelerinde, asgari ücretin 2002 yılında 114 dolar iken, 2024 yılı itibarıyla 512 dolara yükseldiğini belirtti. Yılmaz, asgari ücret görüşmelerinin devam ettiğini ve burada bir denge bulunacağını ifade etti.

Ekonomide Belirsizliğin Etkileri

Yılmaz, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, ekonominin en büyük düşmanının belirsizlik olduğunu vurguladı. Siyasi ve politika belirsizliklerinin azaltılması gerektiğini belirten Yılmaz, Türkiye'nin güçlü kadroları ve siyasi istikrarı ile bu süreçte başarılı olacağına inandığını söyledi.

Belediyelere Yapılan Yatırımlar

Muhalefet milletvekillerinin belediyelerle ilgili eleştirilerine yanıt veren Yılmaz, belediyelere aktarılan bütçenin toplam bütçe içinde yüzde 9,1 seviyesine ulaştığını, bu oranın 2002 yılında sadece yüzde 4 civarında olduğunu belirtti. Yılmaz, belediyelerden beklenenin ana hizmetlerini düzgün bir şekilde yürütmeleri olduğunu söyledi.

Yoksullukla Mücadele Stratejileri

Yılmaz, yoksullukla mücadeledeki yaklaşımını da açıkladı. Yoksulluğun makro, sektörel ve doğrudan desteklerle ele alınması gerektiğini ifade eden Yılmaz, doğrudan sosyal desteklerin artırıldığını, bunun yoksulluğu azaltma yönünde olumlu bir etki yarattığını vurguladı.

Asgari Ücretteki Yükseliş ve Maliyetler

Asgari ücretin işverene maliyetinin 700 doların üzerinde olduğunu belirten Yılmaz, 2002 ve 2024 yılları arasındaki reel artışları da paylaştı. Yılmaz, dolar bazında asgari ücret artışının yüzde 347 olduğunu aktardı.

Vergi Politikaları ve Gençlere Yönelik Adımlar

Türkiye'nin 2023 yılı vergi yükünün yüzde 23,5 olduğuna dikkat çeken Yılmaz, OECD ülkeleri içinde en düşük vergi yüküne sahip beşinci ülke konumunda olunduğunu ifade etti. Ayrıca, gençlerle ilgili yapılan çalışmalara değinen Yılmaz, gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

(Sürecek)

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