Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025 Bütçesi Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025 Yılı Bütçesini Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu’nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerine milletvekillerinin soru ve eleştirilerine yanıtladı. Yılmaz, "Doğru bir yönde rakamlarımız hareket ediyor, riskleri düşürmüş durumdayız" diyerek, enflasyonla mücadelelerinde kararlılıkla ilerlediklerini belirtti.

Türkiye'nin İstikrar İhtiyacı

Yılmaz, günümüzün jeopolitiği ve küresel şartlarının Türkiye’nin istikrar ihtiyacını her zamankinden daha yüksek seviyede olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin siyasi istikrarı garanti eden önemli bir model olduğuna değinen Yılmaz, "Ekonomik istikrarın temeli siyasi istikrardır" açıklamasında bulundu.

Kalkınma Vizyonu ve Hedefler

Yılmaz, tüm politikalarını belli bir plan ve vizyon çerçevesinde yürüttüklerini ifade ederek, "Bazen bazı hedeflerimiz gecikebilir, ama önemli olan iyi bir istikamet belirlemektir." dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Türkiye'nin alt-orta gelir grubundan üst-orta gelir grubuna yükseldiğini ve hedeflerinin yüksek gelirli ülkeler ligine geçmek olduğunu belirtti.

Yeşil ve Dijital Dönüşüm

Bütçenin çerçevesini oluşturan Orta Vadeli Programda, 2028'de ülkenin 1,8 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşması ve kişi başına gelirin 20 bin doları aşması hedeflendiğini açıklayan Yılmaz, "Yeşil ve dijital dönüşüm, 12. Kalkınma Planımızın ekseni" dedi.

Enflasyon ile Mücadele Stratejisi

Yılmaz, "En temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek, fiyat istikrarını sağlamaktır." diyerek, başarılı bir ekonomik yönetimin değişen ihtiyaçlara duyarlı olması gerektiği vurgusunu yaptı. Ekonomi politikalarını güçlendirerek ve maliye politikalarıyla destekleyerek enflasyonla mücadelelerini sürdürdüklerini belirtti.

Uzun Vadeli Büyüme Hedefleri

Yılmaz, enflasyonun düştüğü, öngörülebilirliğin artığı bir ortamda yatırım ortamının da iyileşeceğini aktararak, "Düşen enflasyonla birlikte büyüme hızlarımızın da çok daha yüksek düzeylere çıktığını hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.