Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ekonomi Beklentilerini Açıkladı

Kütahya'da gerçekleştirilen "Kütahya İş Dünyası Buluşması" etkinliğinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, uluslararası ekonomik büyüme tahminleri hakkında çok önemli bilgiler aktardı.

Global Beklentiler ve Türkiye

Yılmaz, "Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu gelecek yıl, bu seneden daha iyi büyüyecek. Uluslararası kuruluşların beklentisi bu yönde. Dolayısıyla ihracatçılarımız için gelecek yıl daha olumlu bir perspektife sahibiz" diyerek, önümüzdeki yıl için umut verici ifadelerde bulundu.

Kamu-Özel İşbirliği ve Ekonomik Performans

Yılmaz, iş dünyası ile yapılan istişarelerin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, sürdürülebilir ekonomik büyümenin detaylarına değindi. Türkiye ekonomisi, 2022 yılında %25,1 büyüme göstererek 14 yıllık bir seriyi devam ettirdiğini belirtti.

İhracat Beklentileri ve Enflasyon

Bu yıl sonunda 264 milyar dolarlık ihracat rakamı beklediklerini ifade eden Yılmaz, hizmet ihracatının da 100 milyar doları aşacağını kaydetti. 2023 yıl sonu için enflasyonu %41,5, 2024 için ise %17,5 hedeflediklerini açıkladı.

Kütahya'nın Ekonomik Potansiyeli

Yılmaz, Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) tam kapasite faaliyete geçmesiyle birlikte yaklaşık 20 bin yeni istihdam sağlanacağını belirtti.

Afet Yönetimi ve Dayanıklılık

Ayrıca, afete karşı şehirlerin daha dirençli hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. "Afetten önce harcadığınız 1 lira, afetten sonra 7 liraya karşılık geliyor" diyerek, krizlerin önlenmesi için risklerin yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yılmaz'ın, iş dünyasıyla gerçekleştirdiği bu buluşma, ekonomik beklentiler ve stratejiler hakkında önemli yönergeler sunmuş oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (ortada), Zafer Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen "Kütahya İş Dünyası Buluşması" programına katılarak konuşma yaptı. Programa; Kütahya Valisi Musa Işın (sol 2), AK Parti milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı (solda), Adil Biçer (sağ 2) ve Mehmet Demir (sağda) de katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (ortada), Zafer Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen "Kütahya İş Dünyası Buluşması" programına katılarak konuşma yaptı. Programa; Kütahya Valisi Musa Işın (sol 2), AK Parti milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı (solda), Adil Biçer (sağ 2) ve Mehmet Demir (sağda) de katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (ortada), Zafer Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen "Kütahya İş Dünyası Buluşması" programına katılarak konuşma yaptı. Programa; Kütahya Valisi Musa Işın (sol 2), AK Parti milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı (solda), Adil Biçer (sağ 2) ve Mehmet Demir (sağda) de katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (ortada), Zafer Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen "Kütahya İş Dünyası Buluşması" programına katılarak konuşma yaptı. Programa; Kütahya Valisi Musa Işın (sol 2), AK Parti milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı (solda), Adil Biçer (sağ 2) ve Mehmet Demir (sağda) de katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (ortada), Zafer Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen "Kütahya İş Dünyası Buluşması" programına katılarak konuşma yaptı. Programa; Kütahya Valisi Musa Işın (sol 2), AK Parti milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı (solda), Adil Biçer (sağ 2) ve Mehmet Demir (sağda) de katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (ortada), Zafer Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen "Kütahya İş Dünyası Buluşması" programına katılarak konuşma yaptı. Programa; Kütahya Valisi Musa Işın (sol 2), AK Parti milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı (solda), Adil Biçer (sağ 2) ve Mehmet Demir (sağda) de katıldı.