Daha Güvenli Deniz Trafiği İçin Milli Adımlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Deniz Güvenliği Vurgusu

İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni nesil yerli römorkörlerin yanı sıra yerli ekipmanların deniz trafiğinde güvenliği artıracağını ifade etti. Uraloğlu, "Denizde daha güvenli ve tamamen milli bir Türkiye inşa ediyoruz," dedi.

Yerli Üretim ve Güvenlik

Uraloğlu, Türk boğazlarının deniz trafiğinin yönetiminde uluslararası düzeyde önemli bir rol oynadığını belirterek, yerli teknolojilere geçişin önemine dikkat çekti. "Bir karış toprağımız ne ifade ediyorsa, denizlerimiz de o kadar değerlidir," diye ekledi.

2023'te Taşınan Yük Miktarı Rekor Kırdı

Bakan Uraloğlu, İstanbul Boğazı'nda 2023 yılı itibarıyla toplam 39 bin gemi hareketiyle 416 milyon ton yük taşındığını dile getirdi. Çanakkale Boğazı'nda ise 44 bin 892 gemi hareketi gerçekleştiğini ifade etti.

Gelişen Teknoloji ile Deniz Güvenliği Artıyor

Gelişmiş radar ve iletişim sistemleri ile donatılan Türk römorkörleri ve botları sayesinde denizlerde güvenliğin artırılacağını belirten Uraloğlu, mili yazılım projeleri üzerinde de çalışmalara devam ettiklerini açıkladı.

Kaptanla Sohbet

Açıklamalarının ardından İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nde incelemelerini sürdüren Uraloğlu, bir geminin kaptanıyla da sohbet ederek yolculuk temennilerini iletti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), İstanbul Boğazı'nın güvenliğini sağlayan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nde incelemede bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), İstanbul Boğazı'nın güvenliğini sağlayan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nde incelemede bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), İstanbul Boğazı'nın güvenliğini sağlayan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nde incelemede bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), İstanbul Boğazı'nın güvenliğini sağlayan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nde incelemede bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), İstanbul Boğazı'nın güvenliğini sağlayan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nde incelemede bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), İstanbul Boğazı'nın güvenliğini sağlayan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nde incelemede bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), İstanbul Boğazı'nın güvenliğini sağlayan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nde incelemede bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), İstanbul Boğazı'nın güvenliğini sağlayan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nde incelemede bulundu.