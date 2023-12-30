DASK kararı çıktı: Her ay o oranda artacak

DASK zorunlu deprem sigortalarında poliçe başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 ve sonrası olan poliçelere teminatlarının her ay enflasyon oranında yükseleceği belirtildi. Teinat tutarı ve yeni yıl DASK ücretlerine dair karar haberimizde.



TEMİNAT BEDELİ 1 MİLYON 272 BİN TL

DASK'ın açıklamaları üzerinde zorunlu deprem sigortasında azami teminat tutarının yükselmesiyle 640 bin TL'den 1 milyon 272 bin TL'ye çıkartıldığı bilgisi verildi. Sigorta bedeli üzerinden metrekare bedelinin betonaerme konutlara 3 bin 16 TL'den 6 bin TL'ye, diğer konutların ise 2.80 TL'den 4 bin TL'ye yükseldiği açıklandı.





1 Ocak 2024 tarihi sonrasında uygulanacak yeni tarifelerde teminatlar her ay enflasyon oranları üzerinde yükselişe tabi olacaktır. Mevcutta poliçe olan sigortalılarımız da teminatların iki katına çıkarılması ve enflasyon korunmasında yararlanarak depreme karşı daha büyük güvence sağlandığı biliniyor. poliçe düzenlemesi yetrli olduğundan bu durumda poliçesi olmayan vatandaşlar DASK poliçlerini yaptırmaya zaten poliçesi üzerinde güncelleme yapıldı.



DASK OLARAK HEDEF

Kahramanmaraş merkezi meydana gelen depremde 33 milyar lira tazminat ödemesi yapılırken DASK'ın gelecek yılın ikinci yarısında sel başta olmak üzere doğal afetlere teminat sağlanmasıyla hedefin yüzde 100 sigortalılık olmak olduğu belirtildi. Tüm vatandaşların evlerinde DASK güvencesi olurken poliçelerin yenilenmedi ve daha güçlü finansal durum üzerinden teminat güncellemesi yapıldı.

