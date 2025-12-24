Değirmenci’den MESS’e Sert Tepki: Ücret Zammı Yetersiz Bulundu

Değirmenci’den MESS’e sert tepki: Teklif 'yoksulluk' iddiası

Arabulucu süreci ve sahada başlayan eylemler

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası (MESS) ile yürütülen Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine başlayan arabulucu sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Değirmenci, MESS’in sunduğu ücret zammı teklifinin metal emekçilerinin geçim şartlarını karşılamadığını belirterek sahada eylemlerin başlatıldığını duyurdu.

Görüşmelerin büyük umutlarla başladığını ancak MESS’in teklifini 'komik' olarak nitelendirmesi nedeniyle sürecin tıkandığını ifade eden Değirmenci, sunulan teklifin yoksulluk ve sefalet anlamına geldiğini savundu. Bu yaklaşımın metal işçilerinin sabrını zorladığını belirten Değirmenci, sendika olarak taleplerini yalnızca masada değil sahada da dile getireceklerini söyledi.

Görüşme süreci ve teklifin detayları

Değirmenci, tarafların 13 Ekim 2025 tarihinde masaya oturduğunu, bu süreçte beş ayrı toplantı yapıldığını ve birçok idari maddede uzlaşma sağlandığını aktardı. Son toplantıda MESS’in teklifinin; ilk 6 ay için saat ücretlerine %5 artı 11 lira 50 kuruş zam ve sosyal yardımlara yıllık %25 artış olduğunu hatırlatan Değirmenci, bu teklifin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bunun üzerine 8 Aralık 2025 itibarıyla uyuşmazlık tutulduğunu ve arabulucu sürecinin başladığını söyleyen Değirmenci, MESS’in ısrarcı tutumunun anlaşılmasını sağlamak amacıyla Bursa, Adana, Tekirdağ ve Kocaeli başta olmak üzere MESS kapsamındaki işyerlerinde vardiya çıkışlarında basın açıklamaları ve eylemler başlatıldığını vurguladı.

Eylem uyarısı ve çağrı

Değirmenci, MESS’in teklifinde ısrar etmesi halinde eylemlerin dozunun artacağını belirterek, hayat pahalılığına dikkat çekti ve işverenlere çağrıda bulundu: metal emekçisinin alın terinin karşılığının verilmesi gerektiğini, ücret zammının günümüz geçim şartlarına uygun bir seviyeye çekilmesini istedi.

Sunulan teklifin iş barışını bozacağını savunan Değirmenci, metal emekçilerinin verimli üretim yapabilmesi için hak ettikleri ücretin verilmesi gerektiğine dikkat çekti ve MESS’i en kısa sürede yeni ve adil bir teklif sunmaya davet etti.

