Denizli 2026-2030 Turizm Yol Haritası: Dijitalleşme ve Gastronomi Öne Çıkıyor

Denizli 2026-2030 Turizm Yol Haritası açıklandı

Denizli’nin turizm geleceği, 2026-2030 dönemine yönelik hazırlanan kapsamlı bir yol haritası ile şekilleniyor. Projelerin odağında dijitalleşme, gastronomi, kültürel miras, sürdürülebilirlik ve deneyim odaklı turizm yer alıyor.

Yol haritasını hazırlayanlar

Denizli Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Bertan tarafından kamuoyuna sunulan Denizli Turizm Yol Haritası, kentin sahip olduğu değerlerin daha etkin ve sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesini hedefliyor. Yol haritasının temel yaklaşımı; sürdürülebilirlik, dijital entegrasyon ve ziyaretçi deneyimini artırmak üzerine kuruldu.

Dijitalleşme ve Hop-On Hop-Off önerisi

Yol haritasında, Denizli Sesli Rehber Mobil Uygulaması esas alınarak şehir merkezi ve ören yerlerini kapsayan Hop-on Hop-off tur sistemi önerildi. Pamukkale, Karahayıt, Hierapolis, Laodikya ve şehir merkezini içeren bu tur kapsamında DenizliCard ile müze, teleferik ve alışverişte indirimli kombine bilet uygulamaları planlanıyor.

Ayrıca turizm noktalarına 118 adet karekodlu dijital levha ve antik kent girişleri ile toplu taşıma alanlarına karekodlu bilgilendirme panoları yerleştirilmesi hedefleniyor. Havalimanı, Pamukkale ve Hierapolis girişlerinde dijital tanıtım merkezleri kurulması da öneriler arasında bulunuyor.

Gastronomi, doğa ve tematik rotalar

Denizli mutfağının turizme entegrasyonunu güçlendirmek amacıyla Gastronomi Yolu, Yöresel Lezzetler Yolu, Coğrafi İşaretli Ürünler Yolu, Karanlık Gökyüzü Park Yolu ve Sakin Şehir Rotaları gibi tematik rotalar planlandı. Elmalı Köyünun Gastroköy, Karataş Mesireliğinin Gastropark olarak konumlandırılması ve Yeryüzü Pazarlarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Yol haritası ayrıca bir Gastronomi Müzesi/Evi kurulmasını, kadın kooperatifleri aracılığıyla yöresel yemeklerin sunulmasını ve unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerin yeniden canlandırılmasını öneriyor.

Yaşayan müzeler, çarşılar ve deneyim alanları

Tarihi konak ve yapıların deneyim odaklı yaşayan müzelere dönüştürülmesi, el sanatları ve somut olmayan kültürel mirasın ziyaretçilerle buluşturulması planlanıyor. Kaleiçi Çarşısı, Peynirciler Çarşısı ve Babadağlılar Çarşısı gibi alanların yaşayan kültür merkezleri olarak yeniden düzenlenmesi önerildi.

Ulaşım, sürdürülebilirlik ve termal turizm

Ulaşım başlığında; uluslararası uçuşların artırılması, charter seferleri, hızlı tren hattı ve şehir merkezi–Pamukkale arasında nostaljik tren projesi gibi öneriler bulunuyor. Termal turizm için ise Termal Turizm Master Planı hazırlanması, "Termal Kent Denizli" markasının güçlendirilmesi ve wellness odaklı tesislerin desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Ortak vizyon ve uygulanabilir hedef

Hazırlanan yol haritası, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün ortak çalışmalarını öngörüyor. Bu planla Denizli’nin yalnızca günübirlik ziyaret edilen bir destinasyon olmaktan çıkarak, konaklama süresi uzayan ve marka değeri yüksek bir turizm kenti haline gelmesi amaçlanıyor.

Denizli Turizm Yol Haritası, mevcut değerleri bütüncül bir stratejiyle birleştirerek kente uzun vadeli ekonomik ve kültürel kazanç sağlamayı hedefliyor.

