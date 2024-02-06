Depoları dolduranın parası cebinde kalacak! Akaryakıta cinnet geçirten zam!

Yakıt fiyatlarındaki kabus devam ediyor! Şimdi de akaryakıt fiyatlarına bir darbe daha geliyor. Özellikle direksiyon başındaki herkesin nabzını artıran motorin fiyatlarında yüksek bir artış bekleniyor. Cüzdanlar hazır olsun, çünkü benzin istasyonlarındaki fiyat tablosu bir kez daha sarsılıyor!

Depoları dolduranın parası cebinde kalacak! Akaryakıta cinnet geçirten zam!
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Gece Yarısına Kadar Depoyu Doldurun! Akaryakıta Zamlı Karar: İstasyonlarda Uzun Kuyruklar Oluşacak

Gece 23:59 itibariyle, aracınızın deposunu tıka basa doldurun çünkü akaryakıt fiyatlarına bir darbe daha geliyor! Özellikle motorin fiyatlarında beklenen artış, sürücülerin cüzdanlarını bir kez daha sarsacak.

 Motorine Gece Yarısından İtibaren Yeni Zamlı Fiyat: 1.38 TL Artışla Sürücüleri Üzecek!

Son dakika gelişmelerine göre, gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına 1 lira 38 kuruşluk bir zam daha yapılması kararı alındı. Bu artışla birlikte, motorin fiyatları 42 liranın üzerine çıkacak, sürücülerin yakıt masrafları bir kez daha yükselecek.

vcBenzin Fiyatları Sabit: Ancak Gelecek Beklentiler Ne?

24 Ocak'ta yapılan 1 lira 43 kuruşluk zamın ardından benzin fiyatları şu an için sabit durumda. Ancak gelecek günlerde benzin fiyatları konusunda neler yaşanacağı büyük bir merak konusu. Sürücüler, yakıt masraflarını kontrol altında tutmak için gelecek günlerin gelişmelerini büyük bir dikkatle takip ediyor.

Akaryakıt istasyonlarına olan ilgi, gece yarısındaki zammın ardından artması bekleniyor. Uzun kuyrukların oluşabileceği belirtiliyor. Sürücülerin bu gece boyunca istasyonlarda yaşanabilecek yoğunluğa karşı hazırlıklı olmaları önem taşıyor.

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