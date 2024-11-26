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Deutsche Bank'tan Trump'ın Yeni Gümrük Vergisi Planlarına 10 Maddelik Analiz

Deutsche Bank, Trump'ın yeni gümrük vergisi planlarının ekonomik etkilerini inceleyen 10 maddelik bir analiz yayımladı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 15:41
Deutsche Bank'tan Trump'ın Yeni Gümrük Vergisi Planlarına 10 Maddelik Analiz

Deutsche Bank'tan Önemli Analiz

Deutsche Bank araştırmacıları, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin ile ilgili yeni gümrük vergisi planlarını değerlendiren 10 maddelik bir analiz yayımladı.

Gümrük Vergisi Uygulamaları

Trump, görevi devraldığında Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere %25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave %10 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

Ekonomik ve Jeopolitik Araç Olarak Kullanımı

Deutsche Bank araştırmacıları, bu gümrük vergilerinin Trump tarafından geniş tabanlı bir ekonomik ve jeopolitik araç olarak kullanılacağını öngörüyor. Bu politikaların ise henüz yeterince fiyatlandırılmadığını belirtiyorlar.

Serbest Ticaret Anlaşmaları Risk Altında

Analize göre, ülkelerin ABD ile yapmış olduğu serbest ticaret anlaşmaları (STA) tehlike altında. Gümrük vergilerinin, Scott Bessent’in Hazine Bakanı olarak atanacağı açıklamasından hemen sonra duyurulması, bu konuda Donald Trump'ın gündeminin üst sıralarında yer aldığını gösteriyor.

Ticaretteki Yüzde 40 Etkisi

Gümrük vergileri, ABD'nin toplam ticaretinin %40'ını kapsamaktadır. Trump'ın duyurusunun üç ülkelerle sınırlı kalmasına rağmen, bu vergilerin Avro Bölgesi dışındaki en büyük üç ticaret partnerine uygulanacak olması, ekonomik etkilerin önemli olabileceğini işaret ediyor.

Yürütme Yetkisi Kullanımı

Gümrük vergilerinin yasama yoluyla değil, yürütme yetkisi kullanılarak uygulanacağı düşünülüyor. Bu durum, araştırmacılara göre, hedeflenen üç ülkenin gümrük vergilerinin daha geniş bir yürütme yetkisi kullanılması adına bir başlangıç hamlesi olabileceğine işaret ediyor.

Mevzuat ve Stratejik Sorular

ABD Kongresi'nde Çin’e yönelik mevzuatın yakından takip edilmesi gerektiği ifade ediliyor. Gümrük vergisi tartışmalarının mevzuat aracılığıyla stratejik bir konu haline gelip gelmeyeceği bilinmezliğini koruyor.

Tedarik Zincirleri Üzerindeki Etkiler

Araştırmacılar, karmaşık tedarik zincirlerinin olası etkilerine dikkat çekiyor. Avro/dolar paritesi, Avrupa ticaretinden bahsedilmemesine rağmen rahatlamayla tepki veriyor. Ancak, Alman otomobil üreticilerinin Meksika'daki geniş üretim kapasiteleri ve bu ülkenin Çin ile artan ticareti, Meksika üzerindeki gümrük vergilerinin olumsuz etkilerini arttırabilir.

Kanada'nın Durumu

Gelişmiş ülkeler arasında ekstra gümrük vergilerine en duyarlı ve risklerine göre en az fiyatlandırılmış ülke olarak Kanada öne çıkıyor.

Piyasa Tepkileri ve Sosyal Medya Etkisi

Research firması, piyasa tepkisinin ne kadar yumuşak olursa, gümrük vergisi olasılığının o kadar yükselebileceğini belirtiyor. Aynı zamanda, piyasa katılımcılarına Trump'ın yeni sosyal medya platformu Truth Social’ı takip etmelerini öneriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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