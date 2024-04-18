Devlet annelere kesenin ağzını açtı! İki şartla 70.000 TL yardım kapısı aralandı

Devlet tarafından çalışan annelere destek verilmeye devam ediliyor. Yapılacak destek ödemeleri de en düşük 70 bin TL'nin üzerine kadar çıktı. Özellikle asgari ücretle çalışma gösteren annelere verilen doğum izni 49.777 TL olarak belirlendi. Devlet tarafından çalışanlara sunulan para 70 Bin TL'ye çıkarıldı.

Özellikle yeni yılın gelişiyle beraber asgari ücrete yapılan zamların ardından annelere doğum izin ücreti verilmekle beraber bu ücret 49.777 TL olarak belirlendi.

Çalışan Annelere 70 Bin TL Destek!

Çalışan annelere devlet tarafından doğum parası verilmeye devam ediliyor. Özellikle asgari ücretle çalışan ve doğum yapan anneler için doğum izin ücreti 49.777 TL olarak belirlendi.





Bildiğiniz gibi 2024 yılında asgari ücret zammı yüzde 49 oranında yapıldı. Yapılan zamla beraber de 86 kaleme de zam yapıldı. Özellikle çalışan ve doğum yapan anneler için hem süt hem emzirme parası hem kreş yardımı hem yarım gün çalışma desteğinde görülen zamla beraber destek ödemesi 70 bin 345 TL'ye ulaştı.

2024 Yılında Annelere 49.777 TL Veriliyor!

Bildiğiniz gibi yeni yılın gelişiyle beraber asgari ücretli çalışan annelere doğum izni ücreti verilmektedir. Verilen bu ödemeler aylık 13 bin 333 TL'ye denk gelmekle beraber toplamda yeni doğum yapmış anneye 49 bin 777 TL'ye çıkarılacak.

2024 yılı için emzirme parası da 857 TL'ye yükseldi. Emzirme dönemi 2 yıl süreceğinden dolayı toplam 20 bin 568 TL ödeme yapılacağı duyuruldu. Sadece asgari ücretle çalışan annelere verilecek olan bu yardımların eğer bu yıl ikinci zam gelirse zamlanacağı düşünülmektedir.