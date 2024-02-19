Devlet yardımında vites artırıldı! Genç, yaşlı herkes başvurabilir: 1250 TL yardım geliyor

Aile destek ödemeleri, dar gelirli ailelere yönelik olarak e-Devlet üzerinden yapılan başvurular sonucunda veriliyor. Bu destek programı kapsamında, başvurunun onaylanması halinde ailelere belirlenen miktarlarda ödeme yapılıyor. İşte aile destek ödemeleri ile ilgili detaylar

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR? NASIL BAŞVURULUR?





Geliri 450 TL ve altında olan ailelere 1250 TL ödeme yapılıyor.

Geliri 450 TL üzeri ancak 911,15 TL ve altında olan ailelere 1100 TL ödeme yapılıyor.

Geliri 911,15 TL üzeri ancak 1372,30 TL ve altında olan ailelere 950 TL ödeme yapılıyor.

Geliri 1372,30 TL üzeri ancak 1833,45 TL'den az olan ailelere 850 TL ödeme yapılıyor.

Aile destek ödemeleri başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden veya ikametgâh adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilir. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda uygun bulunan ailelere belirlenen miktarlarda destek ödemeleri sağlanmaktadır.

Bu destek programı, dar gelirli ailelerin maddi sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletmeyi amaçlamaktadır. Aile destek ödemeleri, dar gelirli ailelerin yaşam standartlarını yükseltmeye ve ekonomik açıdan destek olmaya devam ediyor.