DOLAR
42,83 -0,08%
EURO
50,67 -0,11%
ALTIN
6.191,21 -0,17%
BITCOIN
3.726.318,49 1,07%

Dicle’de Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli 7 Süt Soğutma Tankı Dağıtıldı

Dicle'de 'Sütümü Koruyorum' projesiyle Çavlı Kooperatifine yüzde 75 hibeli 7 adet 500 litre süt soğutma tankı ile süt analiz ekipmanları verildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:22
Dicle’de Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli 7 Süt Soğutma Tankı Dağıtıldı

Dicle’de Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ekipman Desteği

Çavlı Hayvancılık Kooperatifine 7 süt soğutma tankı ve 7’şer analiz cihazı verildi

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde yürütülen 'Sütümü Koruyorum' Projesi kapsamında, Çavlı Hayvancılık Kooperatifi üyelerine hibe destekli ekipman dağıtımı gerçekleştirildi. Proje kapsamında kooperatife 7 adet 500 litre kapasiteli süt soğutma tankı ile süt analizleri için 7 adet pH metre ve 7 adet refraktometre teslim edildi.

Dağıtım törenine Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, çok sayıda kurum amiri ve çiftçi katıldı.

Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürü Deniz Yıldırım, Çavlı Hayvancılık Kooperatifinin kuruluş ve gelişim sürecine ilişkin bilgi verdi. Yıldırım, kooperatifin 2006 yılında 50 üye ve her üyeye 6 adet gebe düve olmak üzere toplam 300 adet hayvan temini ile kurulduğunu; kuruluşta uzun vadeli sübvansiyonlu kredi kullanıldığını kaydetti.

Yıldırım, kooperatifin büyümesine ilişkin şu verileri paylaştı: 2025 itibarıyla kooperatif hayvan sayısının 1.100 adede ulaştığı ve günlük ortalama 6.000 litre süt üretimi gerçekleştiği bildirildi. Ayrıca, 2021 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kooperatif üyelerine yüzde 75 hibeli olarak 15 adet süt sağım makinası dağıtıldığı belirtildi.

Yıldırım, Bakanlık tarafından kooperatif üyelerine düzenli olarak buzağı destek ödemesi yapıldığını ve 2024 yılı için 437.000 lira buzağı destek ödemesi gerçekleştirildiğini aktardı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sağlık taramaları, aşılama ve kimliklendirme çalışmalarının program kapsamında rutin şekilde yürütüldüğü vurgulandı.

Proje kapsamında alınan ekipmanların toplam bedelinin 899.500 lira olduğu, projenin bütçesinin yüzde 75’i (674.625 lira) Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hibe edildiği ve kalan 224.875 lira tutarındaki yüzde 25 kısmın çiftçi katkısı olarak karşılandığı açıklandı.

Yıldırım, projenin amacını ise süt kalitesinin artırılması, çiğ sütün muhafaza süresinin uzatılması ve hayvansal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması olarak özetledi.

Konuşmaların ardından süt soğutma tankları ve analiz ekipmanlarının dağıtımı gerçekleştirildi.

DİCLE’DE ÇİFTÇİLERE YÜZDE 75 HİBELİ 7 ADET SÜT SOĞUTMA TANKI DAĞITILDI.

DİCLE’DE ÇİFTÇİLERE YÜZDE 75 HİBELİ 7 ADET SÜT SOĞUTMA TANKI DAĞITILDI.

DAĞITIM TÖRENİNE DİCLE KAYMAKAMI MUSTAFA ATIŞ, DİYARBAKIR TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRÜ ADİL ALAN...

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da Kuru Kayısı İhracatı: 45 Bin Ton, 275 Milyon Dolar Gelir
2
Samsun İŞKUR 2025'te 24 bin 900 Kişiyi İstihdama Yerleştirdi
3
SOCAR Türkiye, GAMA Enerji'den Kırıkkale'deki 870 MW Doğal Gaz Santrali'ni Satın Aldı
4
Samsun-Sinop'ta 9 Yerel Eylem Grubu IPARD Desteğine Hak Kazandı
5
İTO Başkanı Avdagiç: Yeni asgari ücret 28 bin 75 lira, Gelir Vergisi dilimleri güncellenmeli
6
Dicle’de Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli 7 Süt Soğutma Tankı Dağıtıldı
7
Türk-İş Başkanı Atalay: 28 bin 75 TL Taleplerimizi Karşılamıyor

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor