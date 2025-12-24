Dicle’de Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli 7 Süt Soğutma Tankı Dağıtıldı

Dicle’de Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ekipman Desteği

Çavlı Hayvancılık Kooperatifine 7 süt soğutma tankı ve 7’şer analiz cihazı verildi

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde yürütülen 'Sütümü Koruyorum' Projesi kapsamında, Çavlı Hayvancılık Kooperatifi üyelerine hibe destekli ekipman dağıtımı gerçekleştirildi. Proje kapsamında kooperatife 7 adet 500 litre kapasiteli süt soğutma tankı ile süt analizleri için 7 adet pH metre ve 7 adet refraktometre teslim edildi.

Dağıtım törenine Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, çok sayıda kurum amiri ve çiftçi katıldı.

Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürü Deniz Yıldırım, Çavlı Hayvancılık Kooperatifinin kuruluş ve gelişim sürecine ilişkin bilgi verdi. Yıldırım, kooperatifin 2006 yılında 50 üye ve her üyeye 6 adet gebe düve olmak üzere toplam 300 adet hayvan temini ile kurulduğunu; kuruluşta uzun vadeli sübvansiyonlu kredi kullanıldığını kaydetti.

Yıldırım, kooperatifin büyümesine ilişkin şu verileri paylaştı: 2025 itibarıyla kooperatif hayvan sayısının 1.100 adede ulaştığı ve günlük ortalama 6.000 litre süt üretimi gerçekleştiği bildirildi. Ayrıca, 2021 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kooperatif üyelerine yüzde 75 hibeli olarak 15 adet süt sağım makinası dağıtıldığı belirtildi.

Yıldırım, Bakanlık tarafından kooperatif üyelerine düzenli olarak buzağı destek ödemesi yapıldığını ve 2024 yılı için 437.000 lira buzağı destek ödemesi gerçekleştirildiğini aktardı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sağlık taramaları, aşılama ve kimliklendirme çalışmalarının program kapsamında rutin şekilde yürütüldüğü vurgulandı.

Proje kapsamında alınan ekipmanların toplam bedelinin 899.500 lira olduğu, projenin bütçesinin yüzde 75’i (674.625 lira) Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hibe edildiği ve kalan 224.875 lira tutarındaki yüzde 25 kısmın çiftçi katkısı olarak karşılandığı açıklandı.

Yıldırım, projenin amacını ise süt kalitesinin artırılması, çiğ sütün muhafaza süresinin uzatılması ve hayvansal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması olarak özetledi.

Konuşmaların ardından süt soğutma tankları ve analiz ekipmanlarının dağıtımı gerçekleştirildi.

