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Dijital Dönüşüm Yetenek Merkezi'nde İkinci Dönem Eğitimleri Başladı

Dijital Dönüşüm Yetenek Merkezi, yapay zeka eğitimleriyle yeni döneme başladı. Eğitim fırsatları ve başarı hikayeleri hakkında detaylar burada.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 10:43
Dijital Dönüşüm Yetenek Merkezi'nde İkinci Dönem Eğitimleri Başladı

Dijital Dönüşüm Yetenek Merkezi'nde Yeni Eğitim Dönemi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda kurulan Dijital Dönüşüm Yetenek Merkezi, ikinci dönem eğitimlerine 2023 Eylül ayı itibarıyla başladı. Merkez, dijital girişimcilik, oyun geliştirme ve Apple Swift kodlama eğitimleri sunmaya devam etmekte ve bu dönemde ilk defa yapay zeka eğitimleri de müfredatına dahil edilmiştir.

2024 Yaz Döneminde Eğitimler Sürüyor

Merkez, 2024 yılı yaz dönemi eğitim faaliyetlerini 16 Eylül'e kadar sürdürecektir. Eylül 2023 tarihinde ilk dönem mezunları veren merkez, Dijital Dönüşüm Ofisi uzmanları tarafından tasarlanan çeşitli eğitim programlarıyla öğrencilere dijital beceriler kazandırmayı hedeflemektedir.

Altyapı Hazırlıkları ve Eğitim Katılımları

Öğrencilerin geliştirdiği dijital çözümleri Togg Trumore Platformu üzerinden test edebilmeleri için gerekli altyapı çalışmaları merkezde başlamıştır. Eğitimler e-Devlet üzerinden yapılan başvurular neticesinde belirlenen katılımcılarla gerçekleştirilmektedir. Oyun geliştirme eğitimlerine 9 farklı üniversiteden 12 öğrenci, Apple Swift uygulama geliştirme eğitimlerine 10 farklı üniversiteden 12 öğrenci, yapay zeka eğitimlerine ise 12 farklı üniversiteden 22 öğrenci katılma hakkı kazanmıştır.

Yüz Yüze Eğitim İmkanları

Ülkedeki ilk uygulamalardan biri olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Apple Yetkili Eğitim Merkezi (AATCE) olarak gençlere dijital girişimcilik eğitimi ve 120 saatlik yüz yüze Swift kodlama eğitimleri sunmaktadır. Ayrıca, oyun teknolojileri çerçevesinde de 100 saatlik eğitim müfredatı öğrencilerin hizmetine sunulmaktadır.

Kapsamlı Yapay Zeka Eğitim Müfredatı

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hayata geçirilen Dijital Genç Yapay Zeka Ekosistemi faaliyetleri kapsamında verilmekte olan yapay zeka eğitimleri için 120 saatlik derinlemesine bir müfredat hazırlanmıştır. Bu müfredat, makine öğrenmesi, derin öğrenme, görüntü işleme ve doğal dil işleme (NLP) gibi pek çok teorik ve uygulamalı ders içermektedir.

Başarı Hikayeleri

Geçen yıl Dijital Dönüşüm Yetenek Merkezinde eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin bir kısmı ilgili alanlarda teknoloji tabanlı startup şirketlerinde staj fırsatına ve uluslararası organizasyonlarda görev alma başarısına erişmiştir.

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