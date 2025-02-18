Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 12.901,90 Lira Olarak Belirlendi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları yükselirken, 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12.901,90 lira olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 14:16
Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 12.901,90 Lira Olarak Belirlendi

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Arttı

Spot doğal gaz piyasasında dün, 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12.901 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, günlük işlem hacmi ise 21 milyon 133 bin 314 kuruş oldu. Bu rakam, bir önceki gün kaydedilen 25 milyon 696 bin 300 lira ile karşılaştırıldığında bir düşüş gösteriyor.

Piyasa Katılımcıları için Fiyatlar

Spot doğal gazda dün, gaz ticaret miktarı 1 milyon 638 bin metreküp olarak belirlenirken, piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13.547 lira, satış fiyatı ise 12.256 lira 81 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye Doğal Gaz Girişi

Dün Türkiye'ye 275 milyon 433 bin 810 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 274 milyon 165 bin 8 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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