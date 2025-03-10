Doğal Gaz Piyasasında Son Gelişmeler: Fiyat ve İşlem Hacmi Artıyor

Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Yükseliyor

Dün, spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13.460,12 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, piyasada işlem hacmi 9 milyon 866 bin 265 lira olarak kaydedildi. Bu tutar, bir önceki gün 8 milyon 191 bin 777 lira seviyesindeydi.

Gaz Ticaret Miktarı ve Dengeleme Fiyatları

Dün kaydedilen gaz ticaret miktarı 733 bin metreküp olurken, piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14.133,13 lira, satış fiyatı ise 12.787,11 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye Sağlanan Doğal Gaz Girişi

Türkiye'ye dün toplam 212 milyon 169 bin 145 metreküp doğal gaz girişi sağlanmışken, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı 212 milyon 240 bin 476 metreküp olarak kayıtlara geçti.