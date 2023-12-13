Doğalgaz yardımı almak isteyen elini çabuk tutsun! Başvurular bitiyor

Kış aylarıyla birlikte soğuk havanın etkisiyle doğalgaz ihtiyacı artarken, ekonomik olarak zor durumda olan ailelere yönelik maddi destek devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan doğalgaz fatura desteği başvuruları, dar gelirli aileleri sevindiriyor. Başvuru için son tarih 31 Aralık 2023 olarak belirlenmiş olup, bu tarihe kadar başvuruda bulunan kişiler, destekten faydalanma şansına sahip olacaklar.

Doğalgaz fatura desteği başvuruları, e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilmekte. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, öncelikle e-devlet sistemine giriş yaparak "Sosyal Yardım" başlığı altında bulunan "Elektrik, Su ve Doğalgaz Desteği" sekmesine tıklamalı. Başvuru formunda T.C. kimlik numarası, iletişim bilgileri, ev adresi, aylık gelir gibi bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurmalıdır.

Doğalgaz faturası desteği miktarı, konutlarda yaşayan kişi sayısına ve ikamet edilen bölgeye bağlı olarak değişmektedir. 2023 yılında uygulanan doğalgaz fiyatlarına yönelik subvansiyon miktarları şu şekildedir:





Tek kişilik hane için 1100 TL

2 kişilik hane için 1300 TL

3 kişilik hane için 1500 TL

4 kişilik hane için 1700 TL

5 kişilik hane için 1900 TL

Başvuruda bulunacak vatandaşların hazırlaması gereken belgeler arasında T.C. kimlik kartı, ikametgah belgesi ve doğal gaz aboneliği sözleşmesi yer almaktadır. Bu belgelerin eksiksiz olarak sunulması, başvuruların hızlı ve etkili bir şekilde değerlendirilmesine katkı sağlayacaktır.

Doğalgaz faturası desteği için başvurular e-devlet üzerinden alınacak. Başvuruların sonuçları da yine e-devlet üzerinden takip edilebilecek. Bu kapsamda, dar gelirli ailelere sağlanan doğalgaz fatura desteği, soğuk kış aylarında ekonomik yükü biraz olsun hafifletmeyi amaçlıyor.