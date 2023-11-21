Dolar borcu olanlar tir tir titreyecek! 40 TL olacağı tarihi açıkladı, piyasayı panik aldı!

Ünlü ekonomist Remzi Özdemir, dolar kurundaki dalgalanmalar ve ekonomideki kırılganlık hakkında çarpıcı bir öngörüde bulundu. Özdemir'in iddiasına göre, Merkez Bankası'nın uyguladığı parasal sıkılaşma politikasına rağmen dolar, beklenmedik bir şekilde artmaya devam ediyor.



Özdemir'in geçmişte başarılı tahminleriyle bilinen bir ekonomist olması, yaptığı açıklamayı daha da dikkat çekici kılıyor. Ekonomide rekordan rekora koşan doların, 40 TL'ye kadar çıkabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor. Özellikle enflasyonun altında gerçekleşen bu yükselişin, doların gerçek değerini yansıtmadığını vurgulayan Özdemir, Merkez Bankası kaynaklarından aldığı bilgilere dayanarak yıl sonuna kadar doların 30 lira civarında kalabileceğini öngörüyor.





Ancak, Özdemir'in dikkat çektiği bir nokta da var; ABD ve Türkiye'deki enflasyonu karşılaştırdığımızda, teknik olarak 1 doların 40 TL olması gerektiğini ifade ediyor. Ancak bu durumun mümkün olmadığını, çünkü Merkez Bankası ve iktidarın buna izin vermeyeceğini belirtiyor. Özdemir, Merkez Bankası'nın ellerindeki tedbirleri uygulayarak doların aşırı bir yükselişe geçmesini önlemeye çalıştığını vurguluyor.

Ekonomist, coğrafyadaki gelişmelerin de dolar kuru üzerinde baskı oluşturduğunu ifade ederek, 40 TL'nin dolar için sürpriz olmayabileceğini belirtiyor. Ancak, vatandaşların şu anda bu aşamayı beklememeleri gerektiğini ve Merkez Bankası'nın müdahalelerinin devam edeceğini söylüyor. Bu açıklamalar, doların geleceği hakkında belirsizlik ve endişe yaratırken, ekonomiyle ilgilenen herkesin gelişmeleri yakından takip etmesi bekleniyor.

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