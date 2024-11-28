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Dolar/TL 34,67 Seviyesinden İşlem Görüyor: Piyasalarda Yön Arayışı Devam Ediyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 34,6680 seviyesinden işlem görmekte. Yurt içi ve dışı verilerle piyasalarda yön arayışı sürüyor.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 10:09
Dolar/TL 34,67 Seviyesinden İşlem Görüyor: Piyasalarda Yön Arayışı Devam Ediyor

Dolar/TL Yükselişte

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 34,6680 seviyesinden işlem görüyor. Önceki gün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın hemen altında 34,6391'den tamamladı.

Piyasalardaki Hareketlilik

Bugün saat 09.50 itibarıyla dolar/TL, yüzde 0,1 değer kazancıyla 34,6680'den işlem görmekte. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 36,6740'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 düşüşle 43,8940'tan satılıyor.

Dolar Endeksi ve Ekonomi Verileri

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 yükselişle 106,2 seviyesinde bulunuyor. ABD'nin, gelecekte önemli ticaret ortaklarına karşı koruyucu adımlar atacağına dair gelen haber akışı ve dün açıklanan makroekonomik veriler, piyasalarda yön arayışını sürdürmekte.

Analistlerin Gözlemleri

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ve haftalık para ile banka istatistiklerinin yanı sıra, yurt dışında Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtti. Ayrıca, ABD'de borsaların tatil nedeniyle kapalı olduğu hatırlatıldı.

Teknik Analiz

Teknik açıdan inceleme yapan analistler, dolar endeksinde 107,0 seviyesinin direnç, 106,0 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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