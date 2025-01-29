Dolar/TL 35,78 Seviyesindeki Yükselişini Sürdürüyor

Dolar/TL Güne Yükselişle Başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 35,7770 seviyesinden işlem görmekte. Dün yatay seyreden döviz, günü 35,7151 seviyesinden tamamladı. Saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre %0,1 artışla 35,7770 seviyesine ulaşmış durumda.

Diğer Döviz Kurlarındaki Durum

Aynı dakikalarda, avro/TL %0,1 düşüşle 37,2830'dan işlem görürken, sterlin/TL ise %0,10'luk artışla 44,5440'dan satılmakta.

Döviz Piyasalarında ABD Politikasının Etkisi

Dolar endeksi yatay seyirle 107,8 seviyesinde bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomik politikaları, fiyatlamaları zorlaştırmaya devam etmekte. Gözler bu akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) alacağı para politikası kararlarına çevrildi.

Enflasyon ve Resesyon Korkuları

Dünya genelinde enflasyon ve resesyon ikilemi varlığını sürdürürken, ABD'nin ticaret adımları, enflasyon mücadele sorunlarını zorlaştırabilir. Fed'in bugünkü kararlarında faiz oranlarını sabit tutmasının beklenmesi, yatırımcıların odağında. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in 3 faiz indirimine gitmesi öngörülmekte.

Bugünün Veri Gündemi

Analistler, bu gün yurt içine ilişkin veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı, mortgage başvuruları ve toptan eşya stokları takip edileceğini ifade etti. Teknik açıdan, dolar endeksinde 107,5 seviyesi destek, 108,5 seviyesi ise direnç noktası olarak öne çıkmakta.