DOLAR
35,77 -0,1%
EURO
37,28 0,11%
ALTIN
3.178,42 -0,1%
BITCOIN
3.669.803,25 -1,18%

Dolar/TL 35,78 Seviyesindeki Yükselişini Sürdürüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 35,7770 seviyesinden işlem görüyor. ABD Merkez Bankası'nın politikaları merakla bekleniyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 10:37
Dolar/TL 35,78 Seviyesindeki Yükselişini Sürdürüyor

Dolar/TL Güne Yükselişle Başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 35,7770 seviyesinden işlem görmekte. Dün yatay seyreden döviz, günü 35,7151 seviyesinden tamamladı. Saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre %0,1 artışla 35,7770 seviyesine ulaşmış durumda.

Diğer Döviz Kurlarındaki Durum

Aynı dakikalarda, avro/TL %0,1 düşüşle 37,2830'dan işlem görürken, sterlin/TL ise %0,10'luk artışla 44,5440'dan satılmakta.

Döviz Piyasalarında ABD Politikasının Etkisi

Dolar endeksi yatay seyirle 107,8 seviyesinde bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomik politikaları, fiyatlamaları zorlaştırmaya devam etmekte. Gözler bu akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) alacağı para politikası kararlarına çevrildi.

Enflasyon ve Resesyon Korkuları

Dünya genelinde enflasyon ve resesyon ikilemi varlığını sürdürürken, ABD'nin ticaret adımları, enflasyon mücadele sorunlarını zorlaştırabilir. Fed'in bugünkü kararlarında faiz oranlarını sabit tutmasının beklenmesi, yatırımcıların odağında. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in 3 faiz indirimine gitmesi öngörülmekte.

Bugünün Veri Gündemi

Analistler, bu gün yurt içine ilişkin veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı, mortgage başvuruları ve toptan eşya stokları takip edileceğini ifade etti. Teknik açıdan, dolar endeksinde 107,5 seviyesi destek, 108,5 seviyesi ise direnç noktası olarak öne çıkmakta.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avrupa Borsaları Pozitif Seyrediyor: Fransa Hariç
2
Bakan Kacır'dan GCIP Türkiye 2024 Ödül Töreninde Yeşil Dönüşüm Vurgusu
3
Mersin Serbest Bölgesi 2023'te 3.7 Milyar Dolar Ticaret Hacmini Korudu
4
Çiçek Sektörü, Japonya Pazarına Girmek İçin Hedef Belirledi
5
Chevron, Engine No. 1 ve GE Vernova ile Veri Merkezleri için Enerji İşbirliği
6
Ağustos Ayında Türkiye'de Elektrik Üretiminde Düşüş: Doğal Gaz Santralleri Lider

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi