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Dolar/TL 36,12 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL, 36,12 seviyesinde seyrederken, yurt içinde ödemeler dengesi verilerine dikkatler çevrildi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 09:52
Dolar/TL 36,12 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 36,1170 seviyesinden işlem görüyor. Dolar, dün yükseliş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 36,1040 seviyesinden tamamladı.

Saat 09:30 itibarıyla Dolar/TL, önceki kapanışın hemen üzerinde 36,1170 seviyesinden işlem görürken, aynı dakikalarda avro/TL’de yüzde 0,3 artışla 37,6770'dan, sterlin/TL’de ise yüzde 0,3 yükselişle 45,1160'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,4 azalışla 107,6 seviyesinde bulunuyor. ABD'de enflasyonun beklentileri aşması ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon hedefine yakın olmalarına rağmen henüz ulaşamadıklarını belirtmesi, bankanın faiz indirimlerinde daha temkinli olabileceği öngörülerini güçlendirdi.

Powell, ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğine dair açıklamasına cevap olarak, "Başkanın söyledikleri hakkında yorum yapmam. Ancak işimizi yapmaya, başımızı öne eğmeye devam edeceğiz ve kararlarımızı ekonomideki verilere göre vereceğiz." dedi.

Yurt içinde ise gözler aralık ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerine çevrildi. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının aralık ayında 3 milyar 665 milyon dolar açık vereceğini öngörüyor. Cari işlemler açığının 2024'te 9 milyar 651 milyon dolar olarak gerçekleşmesi, 2025 sonunda ise 19 milyar 909 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ile haftalık para ve banka istatistiklerinin yanı sıra yurt dışında ABD'de ÜFE ve Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gibi yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan, dolar endeksinde 108 seviyesinin direnç, 107 seviyesinin destek olarak öne çıktığı kaydedildi.

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