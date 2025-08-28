DOLAR
Dolar/TL 41,06'da: Fed ve ABD verileri piyasanın odağında

Dolar/TL 41,0550 seviyesinden işlem görüyor; yatırımcılar Fed'in çekirdek PCE ve ABD büyüme verilerini izliyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 09:28
Dolar/TL 41,06'da: Fed ve ABD verileri piyasanın odağında

Dolar/TL 41,06 seviyesinden işlem görüyor

Piyasa açılışı ve güncel kurlar

Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 41,0550 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,0350'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 41,0550'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 47,9390'dan, sterlin/TL de yüzde 0,3 yükselişle 55,5990'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yatay seyirle 98,1 seviyesinde bulunuyor.

ABD verileri ve Fed'in politikaları izleniyor

ABD'de enflasyonla mücadele sürecine yönelik belirsizlikler sürerken gözler, Fed'in dikkatle takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları ile büyüme verilerine çevrildi.

ABD'nin korumacı ticaret politikasının ülkedeki enflasyonla mücadele üzerindeki etkileri temel ekonomik gündem maddelerinden biri olurken, çekirdek PCE fiyat endeksinden alınacak sinyallerin bankanın faiz indirim sürecine dair belirsizlikleri azaltması bekleniyor.

Öte yandan, 2. çeyreğe ilişkin büyüme verisinin geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,1 artması öngörülüyor.

ABD yönetimi ile Fed arasındaki haber akışı da yatırımcıların odağında. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed başkanlığı için 11 güçlü adaylarının olduğunu belirterek, İşçi Bayramı'ndan sonra mülakatlara başlayacaklarını ve Trump'a aday listesinin son halini sunacaklarını kaydetti.

Bu gelişmelerle beraber para piyasalarında Fed'in eylülde yüzde 87 ihtimalle 25 baz puan bir indirime gideceği fiyatlanırken, yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puan indirim yapması öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri ve ekonomik güven endeksini; yurt dışında ise başta ABD'de büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları olmak üzere yoğun veri gündemini takip edeceklerini belirtti.

