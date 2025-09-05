DOLAR
Dolar/TL 41,23'ten İşlem Görüyor — Tarım Dışı İstihdama Piyasalar Odaklandı

Dolar/TL 41,2290-41,2520 bandında işlem görüyor. Piyasalar, ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ve yoğun veri takvimine odaklandı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 09:47
Dolar/TL 41,23 seviyesinden işlem görüyor

Piyasa Özeti

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,2290 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,1580'den tamamlamıştı. Bugün saat 09.40 itibarıyla ise önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 41,2520 seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 48,1950'den, sterlin/TL de yüzde 0,3 yükselişle 55,6100'den satılıyor.

Uluslararası Etkenler

Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 98,1 seviyesinde bulunuyor. ABD'de iş gücü verilerinin zayıflama sinyali vermesiyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimleri konusunda politika alanının genişlediği görülüyor; dolar endeksindeki gerileme varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Ülkede önceki gün açıklanan JOLTS Açık İş Sayısı verisi iş gücü talebinin azaldığını işaret ederken, dün açıklanan veriler de iş gücü piyasasındaki büyümenin yavaşladığını ortaya koydu. Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı, ağustosta 54 bin kişi ile piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

Bu gelişmelerin yanı sıra gözler bugün açıklanacak ABD'nin tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Analistler, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin iş gücü piyasasına dair önemli sinyaller vereceğini belirterek, beklentilerin ağustosta tarım dışı istihdamın 75 bin artması ve işsizlik oranının yüzde 4,3'e yükselmesi yönünde şekillendiğini aktardı.

İç ve Dış Gündem

Yurt içinde hazine nakit dengesi takip edilirken, yurt dışında ise Avro Bölgesi GSYH, ABD'de tarım dışı istihdam verileri ve işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun veri gündemi izlenecek.

