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Dolar/TL İşlemleri 34,38 Seviyesinde Seyrediyor

Dolar/TL, 34,3840 seviyesinde işlem görerek yatay bir seyir izliyor. Küresel belirsizlikler fiyatlamaları etkiliyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 10:33
Dolar/TL İşlemleri 34,38 Seviyesinde Seyrediyor

Dolar/TL İşlemleri 34,38 Seviyesind

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 34,3840 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden Dolar/TL, günü yüzde 0,1 değer kazanarak 34,3630'dan tamamladı.

Küresel Piyasalarda Belirsizlikler Devam Ediyor

Dolar/TL, saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 34,3840'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 36,5170'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 43,7970'ten satılıyor.

Dolar endeksi ise yatay seyirle 106,1 seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalarda, ABD'de gelecek dönemde uygulanacak maliye politikalarının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) atacağı adımları ne kadar etkileyeceğine yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Donald Trump ve Ekonomi Üzerindeki Etkileri

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikaların ekonomiye olası etkilerine ilişkin soru işaretleri yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirirken, Trump'ın politikalarının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişesi varlığını koruyor. Analistler, Fed'in yavaş yavaş yumuşatsa da uzun süredir takip ettiği sıkı para politikasına karşı Trump'ın söz konusu politikalarının uygulanmasıyla ortaya çıkabilecek ekonomik sonuçlara ilişkin olası belirsizliklerin güçlü kaldığını ifade ediyor.

Parasal Gelişmeler ve Takip Edilecek Veriler

Fed yönetimi ile Trump arasında oluşabilecek bir anlaşmazlık yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü yapacağı konuşmasında da bu konuya ilişkin ipuçları aranacak. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 60 ihtimalle 25 baz puan faiz indireceği öngörülüyor. Ayrıca, gelecek yıl yapılacak faiz indirimlerinin hızına ilişkin sinyallerin de varlık fiyatlarını etkileyebileceği tahmin ediliyor.

Günün geri kalanında ABD'de TÜFE, federal bütçe dengesi, ortalama saatlik kazançlar ve haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 107 seviyesinin direnç, 105 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını ifade ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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