Döviz Kurları Güncel Durumu

Döviz Kurları Güncel Fiyatlar
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz fiyatları, dün ve bugün itibarıyla değişiklik göstermiştir. İşte güncel alış ve satış fiyatları:
İstanbul Piyasası
|Döviz Türü
|Alış Fiyatı
|Satış Fiyatı
|Alış Fiyatı (Bugün)
|Satış Fiyatı (Bugün)
|ABD Doları
|33,0790
|33,0800
|33,1410
|33,1420
|Avro
|35,7210
|35,7220
|35,9630
|35,9640
|Sterlin
|42,4070
|42,4270
|42,5330
|42,5430
|İsviçre Frangı
|37,3390
|37,3420
|37,7710
|37,7790
Ankara Piyasası
|Döviz Türü
|Alış Fiyatı
|Satış Fiyatı
|Alış Fiyatı (Bugün)
|Satış Fiyatı (Bugün)
|ABD Doları
|33,0490
|33,1290
|33,1110
|33,1910
|Avro
|35,6810
|35,7610
|35,9230
|36,0030
|Sterlin
|42,3470
|42,5570
|42,4730
|42,6830