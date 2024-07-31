Döviz Kurları Güncel Durumu

Döviz Kurları Güncel Fiyatlar

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz fiyatları, dün ve bugün itibarıyla değişiklik göstermiştir. İşte güncel alış ve satış fiyatları:

İstanbul Piyasası

Döviz Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı Alış Fiyatı (Bugün) Satış Fiyatı (Bugün) ABD Doları 33,0790 33,0800 33,1410 33,1420 Avro 35,7210 35,7220 35,9630 35,9640 Sterlin 42,4070 42,4270 42,5330 42,5430 İsviçre Frangı 37,3390 37,3420 37,7710 37,7790

Ankara Piyasası