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Döviz Kurları Güncel Durumu

İstanbul ve Ankara'daki döviz kurlarında alış ve satış fiyatları güncellendi. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 17:25
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 17:25
Döviz Kurları Güncel Durumu

Döviz Kurları Güncel Fiyatlar

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz fiyatları, dün ve bugün itibarıyla değişiklik göstermiştir. İşte güncel alış ve satış fiyatları:

İstanbul Piyasası

Döviz Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı Alış Fiyatı (Bugün) Satış Fiyatı (Bugün)
ABD Doları 33,0790 33,0800 33,1410 33,1420
Avro 35,7210 35,7220 35,9630 35,9640
Sterlin 42,4070 42,4270 42,5330 42,5430
İsviçre Frangı 37,3390 37,3420 37,7710 37,7790

Ankara Piyasası

Döviz Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı Alış Fiyatı (Bugün) Satış Fiyatı (Bugün)
ABD Doları 33,0490 33,1290 33,1110 33,1910
Avro 35,6810 35,7610 35,9230 36,0030
Sterlin 42,3470 42,5570 42,4730 42,6830

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