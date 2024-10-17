Döviz Kurları Güncel Durumu

Döviz Kurları Güncel Rapor
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları güncellenmiştir. Aşağıda Çarşamba ve Perşembe günleri itibarıyla güncel veriler yer almaktadır:
İstanbul Piyasası
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|34,2040
|34,2050
|Avro
|37,2700
|37,2710
|Sterlin
|44,5210
|44,5310
|İsviçre Frangı
|39,6370
|39,6450
Ankara Piyasası
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|34,1740
|34,2540
|Avro
|37,2300
|37,3100
|Sterlin
|44,4610
|44,6710
Döviz kurlarındaki bu değişim, yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğinde olup, ekonomik durumlar ile doğrudan ilişkilidir.