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Döviz Kurları Güncel Durumu

İstanbul ve Ankara'daki döviz kurlarındaki değişimlerin güncel verileri.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 17:32
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 17:32
Döviz Kurları Güncel Durumu

Döviz Kurları Güncel Rapor

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları güncellenmiştir. Aşağıda Çarşamba ve Perşembe günleri itibarıyla güncel veriler yer almaktadır:

İstanbul Piyasası

Döviz Türü Alış Satış
ABD Doları 34,2040 34,2050
Avro 37,2700 37,2710
Sterlin 44,5210 44,5310
İsviçre Frangı 39,6370 39,6450

Ankara Piyasası

Döviz Türü Alış Satış
ABD Doları 34,1740 34,2540
Avro 37,2300 37,3100
Sterlin 44,4610 44,6710

Döviz kurlarındaki bu değişim, yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğinde olup, ekonomik durumlar ile doğrudan ilişkilidir.

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