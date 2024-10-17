Döviz Kurları Güncel Durumu

Döviz Kurları Güncel Rapor

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları güncellenmiştir. Aşağıda Çarşamba ve Perşembe günleri itibarıyla güncel veriler yer almaktadır:

İstanbul Piyasası

Döviz Türü Alış Satış ABD Doları 34,2040 34,2050 Avro 37,2700 37,2710 Sterlin 44,5210 44,5310 İsviçre Frangı 39,6370 39,6450

Ankara Piyasası

Döviz Türü Alış Satış ABD Doları 34,1740 34,2540 Avro 37,2300 37,3100 Sterlin 44,4610 44,6710

Döviz kurlarındaki bu değişim, yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğinde olup, ekonomik durumlar ile doğrudan ilişkilidir.