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Döviz Kurları Güncel Fiyatları

İstanbul ve Ankara'daki döviz kurlarındaki alış ve satış fiyatlarını öğrenin.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 17:51
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 17:51
Döviz Kurları Güncel Fiyatları

Döviz Kurları Güncel Fiyatları

İstanbul ve Ankara'nın serbest piyasalarında dolaşımda olan döviz türlerine ait alış ve satış fiyatları, geçtiğimiz Cuma günü ile güncel tarih itibarıyla şu şekildedir:

İstanbul Piyasası

Döviz Türü Alış Satış
ABD Doları 32,9670 32,9680
Avro 35,8080 35,8090
Sterlin 42,3940 42,4040
İsviçre Frangı 37,3360 37,3460

Ankara Piyasası

Döviz Türü Alış Satış
ABD Doları 32,9370 33,0170
Avro 35,7680 35,8480
Sterlin 42,3340 42,5440

Bu veriler, döviz alım satımı yapacak yatırımcılar için önemli bir rehber niteliği taşımaktadır. Güncel döviz kurlarını takip etmek, finansal kararlarınızı etkileyebilir.

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