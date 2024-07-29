Döviz Kurları Güncel Fiyatları
İstanbul ve Ankara'nın serbest piyasalarında dolaşımda olan döviz türlerine ait alış ve satış fiyatları, geçtiğimiz Cuma günü ile güncel tarih itibarıyla şu şekildedir:
İstanbul Piyasası
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,9670
|32,9680
|Avro
|35,8080
|35,8090
|Sterlin
|42,3940
|42,4040
|İsviçre Frangı
|37,3360
|37,3460
Ankara Piyasası
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,9370
|33,0170
|Avro
|35,7680
|35,8480
|Sterlin
|42,3340
|42,5440
Bu veriler, döviz alım satımı yapacak yatırımcılar için önemli bir rehber niteliği taşımaktadır. Güncel döviz kurlarını takip etmek, finansal kararlarınızı etkileyebilir.