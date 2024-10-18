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Döviz Kurları Güncel Verileri

Döviz alım satım fiyatları İstanbul ve Ankara'da güncellendi. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 17:42
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 17:42
Döviz Kurları Güncel Verileri

Döviz Kurları Güncel Veriler

İstanbul ve Ankara'da serbest piyasalarda işlemler devam ediyor. Aşağıda döviz türlerinin alış ve satış fiyatlarına dair son veriler bulunmaktadır.

İstanbul Piyasası

Döviz Türü Alış Satış
ABD Doları 34,1140 34,1150
Euro (Avro) 37,0250 37,0260
Sterlin 44,3530 44,3630
İsviçre Frangı 39,4580 39,4610

Ankara Piyasası

Döviz Türü Alış Satış
ABD Doları 34,0840 34,1640
Euro (Avro) 36,9850 37,0650
Sterlin 44,2930 44,5030

Not: Veriler düzenli olarak güncellenmektedir. Yatırım yapmadan önce güncel fiyatları kontrol etmek önemlidir.

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