Döviz Kurları Güncel Verileri

Döviz Kurları Güncel Veriler
İstanbul ve Ankara'da serbest piyasalarda işlemler devam ediyor. Aşağıda döviz türlerinin alış ve satış fiyatlarına dair son veriler bulunmaktadır.
İstanbul Piyasası
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|34,1140
|34,1150
|Euro (Avro)
|37,0250
|37,0260
|Sterlin
|44,3530
|44,3630
|İsviçre Frangı
|39,4580
|39,4610
Ankara Piyasası
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|34,0840
|34,1640
|Euro (Avro)
|36,9850
|37,0650
|Sterlin
|44,2930
|44,5030
Not: Veriler düzenli olarak güncellenmektedir. Yatırım yapmadan önce güncel fiyatları kontrol etmek önemlidir.