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Döviz Kurları Gündemde: Dolar/TL Yükselişte

Dolar/TL 34,08 seviyesinden işlem görüyor, gözler ABD ekonomik verilerinde.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 10:52
Döviz Kurları Gündemde: Dolar/TL Yükselişte

Döviz Kurları Üzerine Son Gelişmeler

Döviz piyasalarında Dolar/TL, güne 34,0790 seviyesinden işlem görerek yükselişle başladı. Yeniden gözlemlenen bu artış, dün 34,0570 seviyesinden kapanmasının ardından %0,1'lik bir artışı gösteriyor.

Gelişen Piyasalardaki Eğilimler

Bugün saat 10.30 itibarıyla Dolar/TL %0,1 artışla 34,0790 seviyesine ulaşırken, Avro/TL önceki kapanışına göre %0,40 düşüşle 37,9220; Sterlin/TL ise %0,3 azalışla 45,0390'dan işlem görüyor.

Küresel Gelişmelerin Etkisi

Dün, dolar endeksi %0,3'lük bir artışla 101,0 puandan kapanmıştı. Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanacak büyüme verileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi dikkat çekiyor.

Fed Üyelerinin Açıklamaları

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, faiz indirimine gitme zamanının geldiğini, ancak kararını vermeden önce daha fazla veri incelemesi gerektiğini belirtti. Para piyasalarında Fed'in yıl sonuna kadar toplam 100 baz puanlık bir faiz indirimi bekleniyor.

Gözler Bugün Açıklanacak Verilerde

Bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri açıklanacakken, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de kişisel tüketim harcamaları ile büyüme verileri takip edilecek. Teknik olarak dolar endeksinde, 102,0 seviyesi direnç, 100,0 seviyesi ise destek olarak öne çıkıyor.

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