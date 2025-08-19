DOLAR
Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Dolar, Euro, Sterlin, Frank

Pazartesi: İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında Dolar, Euro, Sterlin ve İsviçre frangı dün ve bugünkü alış-satış fiyatları.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 17:12
Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Dolar, Euro, Sterlin ve İsviçre frangı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında dün ve bugün uygulanan döviz alış ve satış fiyatları haberimizde. Aşağıda şehir ve para birimi bazında verilen veriler yer almaktadır.

İstanbul

Veriler (Dün: Alış — Satış / Bugün: Alış — Satış)

ABD Doları: Dün Alış 40,8890 — Dün Satış 40,8900 / Bugün Alış 40,8870 — Bugün Satış 40,8880.

Avro: Dün Alış 47,7490 — Dün Satış 47,7500 / Bugün Alış 47,7800 — Bugün Satış 47,7810.

Sterlin: Dün Alış 55,4030 — Dün Satış 55,4130 / Bugün Alış 55,2900 — Bugün Satış 55,3000.

İsviçre frangı: Dün Alış 50,6570 — Dün Satış 50,6670 / Bugün Alış 50,8080 — Bugün Satış 50,8180.

Ankara

Veriler (Dün: Alış — Satış / Bugün: Alış — Satış)

ABD Doları: Dün Alış 40,8590 — Dün Satış 40,9390 / Bugün Alış 40,8570 — Bugün Satış 40,9370.

Avro: Dün Alış 47,7090 — Dün Satış 47,7890 / Bugün Alış 47,7400 — Bugün Satış 47,8200.

Sterlin: Dün Alış 55,3430 — Dün Satış 55,5530 / Bugün Alış 55,2300 — Bugün Satış 55,4400.

