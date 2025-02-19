Döviz Kurlarında Güne Başlarken: Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul Serbest Piyasada Döviz Kurları

İstanbul serbest piyasada dolar, 36,3020 liradan, avro ise 37,9560 liradan yeni güne başladı. Dolar, 36,3000 liradan alınırken, bu paranın satış fiyatı 36,3020 lira olarak belirlendi.

Diğer yandan, avronun alım fiyatı 37,9540 lira iken, satış fiyatı 37,9560 lira olarak kaydedildi.

Dünki Fiyatlarla Karşılaştırma

Dün ise doların satış fiyatı 36,2750 lira, avronun satış fiyatı ise 37,8970 lira seviyesindeydi. Bugün yapılan açılış ile birlikte döviz kurlarında bir artış gözlemleniyor.