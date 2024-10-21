Döviz Kurlarında Son Durum

Döviz Kurlarındaki Güncel Veriler

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında farklı döviz türlerinin alış ve satış fiyatlarına dair bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İstanbul'daki Döviz Kurları

ABD Doları: Alış: 34,2480, Satış: 34,2490

Alış: 34,2480, Satış: 34,2490 Avro: Alış: 37,2250, Satış: 37,2260

Alış: 37,2250, Satış: 37,2260 Sterlin: Alış: 44,6850, Satış: 44,7100

Alış: 44,6850, Satış: 44,7100 İsviçre Frangı: Alış: 39,5560, Satış: 39,5730

ABD Doları: Alış: 34,2610, Satış: 34,2620

Alış: 34,2610, Satış: 34,2620 Avro: Alış: 37,1880, Satış: 37,1890

Alış: 37,1880, Satış: 37,1890 Sterlin: Alış: 44,6020, Satış: 44,6140

Alış: 44,6020, Satış: 44,6140 İsviçre Frangı: Alış: 39,6400, Satış: 39,6470

Ankara'daki Döviz Kurları

ABD Doları: Alış: 34,2180, Satış: 34,2980

Alış: 34,2180, Satış: 34,2980 Avro: Alış: 37,1850, Satış: 37,2650

Alış: 37,1850, Satış: 37,2650 Sterlin: Alış: 44,6250, Satış: 44,8350

ABD Doları: Alış: 34,2310, Satış: 34,3110

Alış: 34,2310, Satış: 34,3110 Avro: Alış: 37,1480, Satış: 37,2280

Alış: 37,1480, Satış: 37,2280 Sterlin: Alış: 44,5420, Satış: 44,7520

Yukarıda belirtilen veriler, İstanbul ve Ankara serbest piyasasında döviz ticareti yapanlar için önemli bir bilgi kaynağıdır.