Döviz Kurlarında Son Durum

Döviz Kurlarındaki Güncel Veriler
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında farklı döviz türlerinin alış ve satış fiyatlarına dair bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İstanbul'daki Döviz KurlarıCuma Günü
- ABD Doları: Alış: 34,2480, Satış: 34,2490
- Avro: Alış: 37,2250, Satış: 37,2260
- Sterlin: Alış: 44,6850, Satış: 44,7100
- İsviçre Frangı: Alış: 39,5560, Satış: 39,5730
- ABD Doları: Alış: 34,2610, Satış: 34,2620
- Avro: Alış: 37,1880, Satış: 37,1890
- Sterlin: Alış: 44,6020, Satış: 44,6140
- İsviçre Frangı: Alış: 39,6400, Satış: 39,6470
Ankara'daki Döviz KurlarıCuma Günü
- ABD Doları: Alış: 34,2180, Satış: 34,2980
- Avro: Alış: 37,1850, Satış: 37,2650
- Sterlin: Alış: 44,6250, Satış: 44,8350
- ABD Doları: Alış: 34,2310, Satış: 34,3110
- Avro: Alış: 37,1480, Satış: 37,2280
- Sterlin: Alış: 44,5420, Satış: 44,7520
Yukarıda belirtilen veriler, İstanbul ve Ankara serbest piyasasında döviz ticareti yapanlar için önemli bir bilgi kaynağıdır.