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Döviz Kurlarında Son Durum

İstanbul ve Ankara'da döviz kurlarında alış ve satış fiyatları güncellendi.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 17:16
Döviz Kurlarında Son Durum

Döviz Kurlarındaki Güncel Veriler

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında farklı döviz türlerinin alış ve satış fiyatlarına dair bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İstanbul'daki Döviz Kurları

Cuma Günü
  • ABD Doları: Alış: 34,2480, Satış: 34,2490
  • Avro: Alış: 37,2250, Satış: 37,2260
  • Sterlin: Alış: 44,6850, Satış: 44,7100
  • İsviçre Frangı: Alış: 39,5560, Satış: 39,5730
Bugün
  • ABD Doları: Alış: 34,2610, Satış: 34,2620
  • Avro: Alış: 37,1880, Satış: 37,1890
  • Sterlin: Alış: 44,6020, Satış: 44,6140
  • İsviçre Frangı: Alış: 39,6400, Satış: 39,6470

Ankara'daki Döviz Kurları

Cuma Günü
  • ABD Doları: Alış: 34,2180, Satış: 34,2980
  • Avro: Alış: 37,1850, Satış: 37,2650
  • Sterlin: Alış: 44,6250, Satış: 44,8350
Bugün
  • ABD Doları: Alış: 34,2310, Satış: 34,3110
  • Avro: Alış: 37,1480, Satış: 37,2280
  • Sterlin: Alış: 44,5420, Satış: 44,7520

Yukarıda belirtilen veriler, İstanbul ve Ankara serbest piyasasında döviz ticareti yapanlar için önemli bir bilgi kaynağıdır.

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