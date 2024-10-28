Döviz Piyasasında Haftanın Başlangıcı

İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında yeni haftaya döviz fiyatları ile merhaba denildi. Dolar, 34,2970 liradan, Euro ise 37,0010 liradan açılış yaptı.

Döviz Alış ve Satış Fiyatları

Serbest piyasada 34,2950 liradan alınan dolar, 34,2970 liradan satılmaktadır. Euro ise 36,9990 liradan alınmakta ve satış fiyatı 37,0010 lira olarak belirlenmiştir.

Önceki Gün Fiyatları

Cuma günü doların satış fiyatı 34,2890 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 37,2160 lira olarak kaydedilmişti.