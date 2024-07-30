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Dünya Bankası Türkiye'ye 3,7 Milyar Dolar Finansman Sağladı

Dünya Bankası, Türkiye'ye deprem sonrası 3,7 milyar dolarlık finansman sağladı, Hazine Bakanı detayları paylaştı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 09:32
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 09:32
Dünya Bankası Türkiye'ye 3,7 Milyar Dolar Finansman Sağladı

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye Önemli Finansman Desteği

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'nın Türkiye'ye bu yıl sağladığı finansmanın 3,7 milyar dolara ulaştığını duyurdu.

Depremlerin Ardından Yeniden İnşa Çalışmaları

6 Şubat'taki depremlerden etkilenen küçük sanayi sitelerinin yeniden inşası amacıyla Dünya Bankası, 600 milyon dolarlık krediyi onayladı. Bu kredi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanacak Türkiye Küçük Sanayi Sitelerinin Yeniden İmarı Projesi'nde kullanılacak.

Finansmanın Detayları

Şimşek, Dünya Bankası'nın 2024 yılı için onayladığı toplam finansmanın 3,7 milyar dolara yaklaştığını belirtti. Ayrıca, depremlerden etkilenen illere yönelik bugüne kadar onaylanan proje finansmanının yaklaşık 2 milyar dolar olduğunu vurguladı.

İşbirliğini Güçlendirme

Bakan Şimşek, afet bölgesindeki sanayinin yeniden canlandırılması ve istihdamın güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda Dünya Bankası ile işbirliğinin süreceğini ifade etti. Bu süreç, ülkenin ekonomik programlarına olan güveni pekiştiriyor.

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