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Dünyanın İlk Lityum-Sülfür Pil Giga Fabrikası ABD’de Kurulacak

Lyten, ABD'nin Nevada eyaletinde 1 milyar dolarlık yatırımla lityum-sülfür pil giga fabrikası inşa edecek.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 16:14
Dünyanın İlk Lityum-Sülfür Pil Giga Fabrikası ABD’de Kurulacak

Lytyn'den Dev Yatırım

ABD merkezli pil üretim kuruluşu Lyten, dünyanın ilk lityum-sülfür pil giga fabrikasını inşa etmek için 1 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

Fabrikanın Kapasitesi

Şirketin resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre, fabrikanın ilk fazının 2027 yılında faaliyete geçmesi hedefleniyor. Tam kapasiteye ulaştığında, yıllık 10 gigavat lityum-sülfür pil üretimi gerçekleştirecek.

İstihdam Fırsatları

Nevada eyaletinin 125 dönümlük arazisinde kurulacak olan bu tesis, başlangıçta 200, tam kapasiteye ulaştığında ise 1000’den fazla kişiye iş imkanı sunacak.

Ürün Özellikleri

Lyten’in üreteceği lityum-sülfür piller, yüksek enerji yoğunluğuyla dikkat çekiyor ve lityum-iyon pillere göre %40, lityum demir fosfat pillere göre ise %60 daha hafif olma özelliğine sahip. Bu piller, 2024 ve 2025 yıllarında mikro-mobilite, uzay, drone ve savunma sektörlerinde kullanılacak.

Pazar Talebi

Şirket, şimdiden yüzlerce potansiyel müşteri için bir talep hattı oluşturdu. Nevada'daki giga fabrikanın bu artan talebi karşılamaya yönelik bir strateji olduğu vurgulandı.

CEO Dan Cook’un Açıklamaları

Lyten Kurucu Ortağı ve CEO'su Dan Cook, "Bugün, Lyten'in dokuz yıllık yolculuğunda kaydedilen önemli bir aşama. Lityum-sülfür pil teknolojimiz, yüksek enerji yoğunluğu ve hafifliği ile dikkat çekiyor ve tamamen yerli kaynaklardan %100 ABD yapımı bir teknoloji sunuyor," şeklinde ifadelerde bulundu.

Gelecek Hedefleri

Lyten, ulaştırma, havacılık, uzay, tüketici elektroniği ve enerji depolama sektörlerinde kullanılmak üzere geliştirdiği lityum-sülfür piller ile birlikte, çevre dostu kompozitler ve yüksek hassasiyetli sensörleri de piyasaya sürmeyi planlıyor.

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