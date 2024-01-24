Düşüşe geçen altının ok gibi fırlayacağı tarihi bizzat açıkladı!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Gaziantepli yatırımcılara önemli uyarılarda bulunan bir video paylaştı. Yatırımcıların merak ettiği konulara değinen Memiş, altın piyasasında beklenen ters rüzgarı ve kritik rakamları vurguladı. Videoda, “Bu haftanın tam tersi bir rüzgarı göreceğiz. Bu rüzgar tersten esecek” diyerek yatırımcıları uyardı. İşte detaylar...





ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI MEMİŞ YATIRIMCILARI UYARDI

İslam Memiş, altın ve gümüş yatırımcılarının, ellerinde bulunan dolar ve TL ile ilgili nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini ele aldı. Ayrıca, emekli zamlarının açıklanmasının ardından gelecek gelişmelere dair beklentileri ve Türkiye ekonomisinin önümüzdeki süreçte neler beklediğini değerlendirdi.

Özellikle, 2.350 rakamını altın için kritik olarak nitelendiren İslam Memiş, bu seviyenin altında olası bir hareketin önemli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. Yatırımcılara, bu rakamın izlenmesi gerektiğini belirtti. İşte diğer ayrıntılar...





Memiş’in paylaştığı video, Gaziantepli yatırımcılar başta olmak üzere geniş bir izleyici kitlesi tarafından yakından takip ediliyor. İslam Memiş’in analizleri ve öngörüleri, altın yatırımcılarına önemli bir rehberlik sağlıyor ve piyasalardaki gelişmelerle ilgili bilgi sahibi olmalarına yardımcı oluyor.

İslam Memiş, yayınladığı videoda dolar kurundaki gelişmelere odaklanarak, dolar endeksinin yükselmesine neden olan Fed üyelerinin şahin tonda açıklamalarını değerlendirdi. Dolar endeksinin artışına paralel olarak doların diğer varlıkları baskıladığını ifade eden Memiş, elinde dolar bulunan yatırımcılara çeşitlendirme fırsatı doğduğunu belirtti.

Ayrıca, ons altına odaklanan Memiş, düşen yatırım araçlarının bu hafta bir alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, ons altında 2350 dolar seviyesini beklediklerini ifade etti. Parite üzerinden işlem yapmanın dolar riskinden kurtulmak için bir fırsat sunduğuna dikkat çekti. Gram altın konusunda ise jeopolitik gerilimler, enflasyon ve küresel ekonomik belirsizliklerin etkisiyle merkez bankalarının altın rezervlerini artırma eğiliminde olduğunu söyleyen Memiş, gram altının 3 bin TL seviyesine yükseleceğini öngördü.

Memiş, haftanın ters bir rüzgarı yaşanacağını belirterek, bu durumun tersten esen bir rüzgar olacağını ve bu esintinin panikle varlıklarını satanları üzeceğini ifade etti. Özellikle fiyatların düşük olduğu anlarda panik yaparak varlıklarını satanların bu durumdan olumsuz etkileneceğine dikkat çekti.