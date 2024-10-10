DOLAR
34,2 0,06%
EURO
37,57 -0,34%
ALTIN
2.887,78 -0,65%
BITCOIN
2.083.991,2 -0,84%

ECB Tutanakları: Politika Gevşemesi İçin Temkinli Durum

ECB tutanakları, yönetim kurulunun politika gevşemesi konusunda temkinli yaklaştığını gösterdi.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 15:42
ECB Tutanakları: Politika Gevşemesi İçin Temkinli Durum

ECB Tutanakları Açıklandı

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Eylül ayı para politikası değişikliği toplantısına ait tutanaklar, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin dezenflasyon sürecinden memnun olsalar da daha fazla politika gevşetme konusunda dikkatli davrandıklarını ortaya koydu.

Toplantı Detayları

11-12 Eylül tarihlerinde Frankfurt'ta gerçekleştirilen toplantıda, faiz oranlarının düşürülmesi kararı alındı. Mevduat faiz oranı 25 baz puan, ana refinansman ve marjinal borçlanma faiz oranları ise 60'ar baz puan indirildi.

Fiyat Baskıları ve Politika Gevşemesi

Tutanaklarda, fiyat baskılarının dikkate alınarak kademeli bir politika gevşemesinin gerekli olduğu ifade edildi. Enflasyon mücadelesinin olumlu ilerlemelere rağmen, enflasyonun hedefe ulaşma sürecinin yakından izlenmesi gerektiği vurgulandı.

Enflasyon Görünümü

Çekirdek enflasyon ve hizmet sektöründeki enflasyonun daha kalıcı olabileceği ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların manşet enflasyonu etkilediği belirtildi. Ayrıca, ücret artışlarının enflasyon görünümündeki önemi yinelendi; kısa vadede güçlü, 2025 yılı itibarıyla ise ılımlı bir artış bekleniyor.

Gelecek Toplantı

ECB'nin bir sonraki faiz toplantısı ise 17 Ekim'de gerçekleştirilecek.

İLGİLİ HABERLER

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCMB'nin İkinci TL Depo Alım İhalesinde Rekor Teklif
2
Ratan Tata'nın Ölümü: Hindistan'ı Şekillendiren Bir Liderin Kaybı
3
TCMB'nin Güncel Döviz Kurları
4
TCMB Güncel Döviz Kurları
5
ECB Tutanakları: Politika Gevşemesi İçin Temkinli Durum
6
Türkiye ve BAE Arasındaki Yatırım Fırsatları Artıyor
7
Trabzon Gümrük Müdürlüğü İle Gümrük İşlemleri Kolaylaşıyor

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak