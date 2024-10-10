ECB Tutanakları: Politika Gevşemesi İçin Temkinli Durum

ECB Tutanakları Açıklandı

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Eylül ayı para politikası değişikliği toplantısına ait tutanaklar, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin dezenflasyon sürecinden memnun olsalar da daha fazla politika gevşetme konusunda dikkatli davrandıklarını ortaya koydu.

Toplantı Detayları

11-12 Eylül tarihlerinde Frankfurt'ta gerçekleştirilen toplantıda, faiz oranlarının düşürülmesi kararı alındı. Mevduat faiz oranı 25 baz puan, ana refinansman ve marjinal borçlanma faiz oranları ise 60'ar baz puan indirildi.

Fiyat Baskıları ve Politika Gevşemesi

Tutanaklarda, fiyat baskılarının dikkate alınarak kademeli bir politika gevşemesinin gerekli olduğu ifade edildi. Enflasyon mücadelesinin olumlu ilerlemelere rağmen, enflasyonun hedefe ulaşma sürecinin yakından izlenmesi gerektiği vurgulandı.

Enflasyon Görünümü

Çekirdek enflasyon ve hizmet sektöründeki enflasyonun daha kalıcı olabileceği ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların manşet enflasyonu etkilediği belirtildi. Ayrıca, ücret artışlarının enflasyon görünümündeki önemi yinelendi; kısa vadede güçlü, 2025 yılı itibarıyla ise ılımlı bir artış bekleniyor.

Gelecek Toplantı

ECB'nin bir sonraki faiz toplantısı ise 17 Ekim'de gerçekleştirilecek.