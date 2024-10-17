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ECB Zayıf Ekonomiye Karşı Üçüncü Faiz İndirimini Gerçekleştirdi

ECB, zayıflayan ekonomiye karşı üçüncü kez faiz indirimine giderek piyasa beklentilerine karşılık verdi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 16:02
ECB Zayıf Ekonomiye Karşı Üçüncü Faiz İndirimini Gerçekleştirdi

ECB'den Üçüncü Faiz İndirimi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), zayıflayan ekonomi karşısında yılın üçüncü faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü. Mevduat faiz oranı %3,50'den %3,25'e indirilirken, refinansman ve marjinal borçlanma faizleri sırasıyla %3,40 ve %3,65 olarak güncellendi.

Yavaşlayan Ekonomik Büyüme ve Enflasyon

ECB'nin kararları, Avro Bölgesi'nde yaşanan ekonomik yavaşlama ve Eylül ayında %1,7 olarak kaydedilen enflasyon oranının bankanın hedefi olan %2'nin altında kalması üzerine alındı. ECB, enflasyon görünümünün ekonomik faaliyetlerdeki aşağı yönlü sürprizlerden etkilendiğini belirtti. Carsten Brzeski'nin Değerlendirmesi

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı Carsten Brzeski, ''Son faiz indiriminden sadece beş hafta sonra böyle bir karar alınması, ECB'nin Avro Bölgesi'nin büyüme görünümü konusundaki endişelerinin arttığını gösteriyor.'' dedi. Brzeski, ''Faiz kararındaki resmi dilin neredeyse hiç değişmediğini'' de sözlerine ekledi.

Gelecek Beklentileri

ECB Yönetim Konseyi, faiz oranı kararlarını ekonomik ve mali verilere bağlı olarak belirlemeye devam edeceğini açıkladı. Ayrıca, ''Faiz kararları, enflasyon görünümü ve para politikası aktarımının gücü üzerine değerlendirmelere dayandırılacak'' denildi.

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