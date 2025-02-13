Eczacımın Dijital Dünyası Fuarı Antalya'da Başladı

Bu yıl 12. kez düzenlenen Eczacımın Dijital Dünyası Fuarı, yerli ve yabancı sektör temsilcilerini Antalya'da buluşturdu. Lokman Ecza Deposu tarafından Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen fuar, eczacılığın geleceğini şekillendirecek yeniliklerle dolu bir platform olarak karşımıza çıkıyor.

Dijital Dönüşüm Vurgusu

Fuar kapsamında 14 bin ürün sergilendi. Lokman Group Yönetim Kurulu Üyesi ve Ledbim Üst Yöneticisi (CEO) Taha Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörü yeniliklerle buluşturmak amacıyla fuarı 12 yıldır aralıksız düzenlediklerini ifade etti. Öz, bu yılki fuarda sektördeki dijital dönüşüme odaklandıklarını belirtti.

Öz, “Amacımız eczacıların ve bütün paydaşlarımızın bu dijital dünyaya ayak uydurabilmesini sağlamak, bu konuda onlara öncülük yapmak istiyoruz. 100 firma fuarda bizimle. 4 gün boyunca da binin üzerinde paydaşımızın gelmesini bekliyoruz.” dedi.

İhracat Potansiyeli ve Eğitimler

Öz, sektörün ihracat potansiyelinin bulunduğuna dikkat çekerek, bu açıdan yabancı katılımcıların da fuarda yer aldığını aktardı. Ayrıca fuar kapsamında sektöre yönelik paneller ve dijital dünya ile ilgili eğitimlerin düzenleneceğini vurguladı.

Öz, “Bütün eczacılarımızı ve paydaşlarımızı dijital dünyaya hazırlayacak bir fuar olacak. Verimli bir etkinlik gerçekleştirilecek.” ifadelerini kullandı.

Fuar, 16 Şubat'a kadar devam edecek.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Eczacımın Dijital Dünyası Fuarı, yerli ve yabancı sektör temsilcilerini Antalya'da bir araya getirdi. Lokman Ecza Deposu tarafından Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen fuarda, eczacılığın geleceğini şekillendirecek yenilikler ele alındı, 14 bin ürün sergilendi.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Eczacımın Dijital Dünyası Fuarı, yerli ve yabancı sektör temsilcilerini Antalya'da bir araya getirdi. Lokman Ecza Deposu tarafından Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen fuarda, eczacılığın geleceğini şekillendirecek yenilikler ele alındı, 14 bin ürün sergilendi.