Edirne'de Mera Islah Projeleriyle Hayvancılığa Destek — Keşan ve Havsa

Keşan Karahisar'da 25 dönüm, Havsa Taptık'ta 600 dekar suni mera: drone destekli ekim ve tohum-gübre desteğiyle mera verimliliği artırılıyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 16:53
Edirne'de mera ıslah çalışmalarıyla hayvancılığa destek sürüyor

Edirne'nin Keşan ve Havsa ilçelerinde yürütülen Mera Islah ve Amenajmanı Projesi ile mera alanlarının verimliliğinin artırılması ve üreticilerin kaba yem ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Proje kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Karahisar'da 25 dönüm alanda ıslah

Keşan ilçesine bağlı Karahisar köyünde toplam 25 dönüm mera alanında ıslah çalışmaları sürdürülüyor. Geçen yıl mera verimliliğini artırmak amacıyla ön bitki olarak yulaf ekimi yapılan alanda, bu yıl 7'li karışım mera otu ekimi gerçekleştirildi. Ekim çalışmaları, modern tarım tekniklerinden biri olan drone destekli ekim yöntemiyle yapıldı.

Karahisar Köyü Muhtarı Cavit Ateş çalışmalarla ilgili, "Geçen yıl yapılan ekipleri çok iyi verim aldık. Bu yıl da biraz daha fazla alana ekim yaparak hayvancılığa katkı yapmak için ekimi gerçekleştirdik. Bize bu imkanı sağlayan il müdürlüğümüze ve bakanlığımıza saygı sunuyoruz" dedi.

Taptık'ta toplam 600 dekar suni mera

Havsa ilçesine bağlı Taptık köyünde ise Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje çerçevesinde altılı karışım mera otu tohumu ekimi yapıldı. Bu yıl 400 dekar alanda gerçekleştirilen ekim çalışmalarıyla birlikte, daha önce ekimi tamamlanan 200 dekar alanla köyde toplam 600 dekar suni mera alanı oluşturulmuş olacak.

Ekim çalışmalarına; Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, İl Müdür Yardımcısı Volkan Diriker, Havsa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Doğan, Havsa Ziraat Odası Başkanı Bülent Uzel, Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Metin Özkan, teknik personel ve üreticiler katıldı.

Tohum ve gübre desteğiyle 600 dekarlık tesis

Proje kapsamında Taptık köyünde yürütülen çalışmalar için 8 ton gübre, 4 ton yulaf tohumu ve 2 ton altılı karışım mera otu tohumu kullanılarak toplam 600 dekarlık suni mera alanı tesis edilecek.

Ekim çalışmalarının ardından yetkililer, köy kahvesinde üreticilerle bir araya gelerek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi, karşılıklı istişarelerde bulundu.

Hedef: sürdürülebilir hayvancılık ve yem maliyetlerinin azaltılması

Yürütülen çalışmalarla mera alanlarının ıslah edilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın desteklenmesi, üreticilerin kaba yem ihtiyacının karşılanması ve yem maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor. Yetkililer, mera ıslah projelerinin Edirne genelinde artarak devam edeceğini vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

