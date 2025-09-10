Ege'de Balıkçılar Sezona Bereketli Başladı — İzmir'de Tezgahlar Doldu

1 Eylül'de av yasağının bitmesiyle Ege'de sezona bol balıkla başlangıç yapıldı; İzmir'de ilk 10 günde 5 bin ton satış, tezgahlarda çeşitlilik ve uygun fiyatlar görüldü.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 17:05
İzmir'de tezgahlar dolu, vatandaş memnun

Av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle denize "Vira bismillah" diyerek açılan Egeli balıkçılar sezona hızlı ve verimli bir başlangıç yaptı. Ege Denizi ağları dolu çekilince hem balıkçıların yüzü güldü hem de tezgahlarda çeşitlilik arttı.

İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada sezonun ilk 10 gününde güçlü bir tablo ortaya çıktığını vurguladı. Çakan, sözleriyle durumu özetledi: "İlk günden itibaren 10 gündür Ege'de inanılmaz güzel avcılık var".

Geçen yıl İzmir su ürünleri halinde 55 bin ton balık satışı yapılmış, bu yılın açılışında ise ilk 10 günde 5 bin ton satış gerçekleşti. Çakan, yaz aylarında deniz suyu sıcaklıklarındaki iklim değişikliği kaynaklı yükselişlerin endişe yarattığını belirterek, "Deniz suyu sıcaklığı inanılmaz derecelere, 27-28'lere kadar çıktı. Bu bizi biraz kaygılandırdı ama çok şükür o beklediğimiz şeyle karşılaşmadık." ifadelerini kullandı.

Çakan, havaların soğumasıyla avın daha da artacağını ve geçen seneki 55 bin ton hedefine yeni yılın başında ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Denizlerdeki bolluk, balıkçı esnafının yoğun olduğu Havra Sokağı'na da yansıdı.

Murat Aslan, sezonun beklentilerinden daha iyi başladığını belirterek özellikle hamsi ve sardalya bolluğuna dikkat çekti: "Balık bol, iri ve vatandaşın alabileceği seviyede. Normalde kilosu 300-400 lira olan balığı şu anda 150 liraya satıyoruz."

İzzettin Yedikardeş de hamsi, sardalya ve barbunya bolluğunun fiyatların uygun olmasını sağladığını ve geçen seneye göre iyi bir sezon başlangıcı yaşandığını ifade etti.

Sokaktan balık almaya gelen vatandaşlardan İlhami Songör, "Haftada iki defa balık tüketmeye çalışıyoruz. Fiyatlar da kalite oranına göre bence uygun." dedi.

Balıkçılar ve esnaf, Ege'deki verimli başlangıcın sürdürülebilir olmasını umut ediyor; tezgahlardaki bolluk ise tüketicilere daha erişilebilir fiyatlarla taze ürün sunuyor.

Av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle "Vira bismillah" diyerek denize açılan Egeli balıkçılar, sezona bol miktarda balık avlayarak başlangıç yaptı. Ege Denizi'nde ağların dolu çekilmesi hem balıkçıların yüzünü güldürdü hem de tezgahlara çeşitlilik olarak yansıdı. Denizlerdeki bolluk, balıkçı esnafın yoğun olduğu İzmir'in tarihi Havra Sokağı'na da yansıdı.

