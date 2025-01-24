EIT Türkiye Topluluğu, Yerel Yetenekleri Geliştirmeyi Hedefliyor

Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü, Türkiye'deki Yerel Yeteneklere Odaklandı

Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT), Türkiye'deki yerel yeteneklerin gelişimine odaklanarak, inovasyon, eğitim ve iş geliştirme alanlarında önemli bir adım attı. Enstitü, Fark Labs, TÜBİTAK ve Sabancı Üniversitesi işbirliğiyle oluşturduğu EIT Türkiye Topluluğu aracılığıyla ülkenin rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

EIT’nin açıklamasına göre, yeni bir "Bölgesel Yenilik Programı Merkezi" açarak Türkiye'deki inovasyonu desteklemeye devam eden EIT Topluluğu, bölgesel işbirliklerini güçlendirerek sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkıda bulunmayı hedefliyor.

İstanbul ve Ankara Merkezli İnovasyon

Topluluk, İstanbul ve Ankara'da faaliyet göstererek, girişimciler, yatırımcılar ve sektör liderleri için canlı bir yenilik ekosistemi sunmayı planlıyor. İstanbul, ekonomik ve kültürel merkezi olarak dikkat çekerken; Ankara, kamu ve akademik işbirlikleri açısından öne çıkıyor. Bu yapının, yerel inovasyon çabalarını Avrupa inovasyon ağına entegre etme kapasitesini artırması bekleniyor.

Yeni açılan merkez, yerel paydaşları topluluk faaliyetlerine daha fazla dahil etmeye ve AB üyesi ülkelerle sağlanan çeşitli hizmetler hakkında bilgi sunarak merkezi bilgi kaynağı rolü üstlenmeye odaklanacak. Ayrıca, yerel yetkililerle etkileşimi artırmak için politika desteği ve uzmanlık sağlamayı hedefliyor.

Tanıtım Etkinliği 12 Şubat’ta

Merkezin resmi tanıtımı, 12 Şubat'ta Ankara'da düzenlenecek bir etkinlikle gerçekleştirilecek. Etkinlikte, yerel paydaşların EIT Topluluğu ile etkileşimi artırması ve Türkiye'deki yenilikçilere sunulacak fırsatlar hakkında bilgiler verilecek.

EIT Türkiye Topluluğu Sorumlusu Ömer Hantal, "Hem İstanbul hem de Ankara'da ofisleri bulunan merkez, yerel yenilikçileri, yeni kurulan şirketleri ve girişimcileri EIT Topluluğu aracılığıyla mevcut kaynaklar ve fırsatlarla buluşturacak. Amacımız, Türkiye'nin inovasyon ekosistemini güçlendirmek, onu bölgesel ve küresel bir lider olarak konumlandırmaktır," ifadelerini kullandı.